Promo SECCO

El adiestrador Alberto Albarracín solamente tiene una sola duda en el medio campo. Podría debutar Rosano por Albarracín. Después va el mismo equipo.

Sarmiento de La Banda buscará este domingo su primera victoria en el Torneo Federal B este domingo, cuando recibe a Unión Santiago, en uno de los viejos clásicos que tiene la provincia.

El "profe" arrancó el certamen con un empate en calidad de visitante frente a Andino de La Rioja, en un juego que no fue del todo bueno, pero en el que también tuvo sus chances como para quedarse con la victoria. De este modo, el técnico Alberto Albarracín dispondría del debut del volante Marcos Rosano, aunque aún no se definió a quien reemplazará. Lo cierto es que el ex jugador de Atlético Paraná, hará su debut con la camiseta del "profe". El resto serán los mismos.

Entonces, Sarmiento formará frente al "tricolor" con: Rafael Santillán; Eustaquio López, Juan Carlos Paz, Exequiel Vergara y Héctor Pérez; Alberto Albarracín o Marcos Rosano, Oscar D`Amato, Juan Canario y Carlos Aldonate; Roberto Ibarra y Gregorio González.

FUENTE: ABC