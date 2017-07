Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 16 Julio 2017 22:50

Te presentamos las mejores apostillas de la segunda final del Federal A, entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Mitre con el ascenso "Aurinegro".

MARCO: Los hinchas de Gimnasia de Mendoza, colmaron las instalaciones de su estadio y recibieron al equipo de gran forma, con pirotecnia, bengalas y una lluvia de papelitos. Pero la fiesta fue "aurinegra".

PUBLICO: Si bien los hinchas "aurinegros" tenían prohibido llegarse a Mendoza para observar la gran final, igual llegaron a tierras mendocinas. Sin embargo, no pudieron ingresar al estadio del "lobo" debido al gran control policial que se realizó en las zonas aledañas. De todas maneras, se las ingeniaron. Algunos ingresaron con los dirigentes y otros, tuvieron que reunirse en un bar céntrico para celebrar este ascenso histórico del "auri" a la B Nacional.

PREVIA CON INCIDENTES: Horas antes del inicio de la gran final entre Gimnasia y Mitre, los integrantes de la utilería del "auri" no pudieron ingresar al estadio, debido a que recibieron amenazas de hinchas locales. Además, el chofer del colectivo, sufrió el robo de pertenencias.

EN DUDA: La disputa de la gran final estuvo en duda. Es que desde la madrugada de este domingo, nevó en la provincia de Mendoza y el campo de juego se encontraba bajo nieve. De todas maneras, con el correr de las horas se fue diluyendo todo y la cancha se mostró en óptimas condiciones.

PIDIO DISCULPAS: Darío Alaniz se mostró muy dolido tras la pérdida del ascenso a la B Nacional. El entrenador de Gimnasia se emocionó hasta las lágrimas cuando habló con la prensa tras el partido ante Mitre y le pidió disculpas a los hinchas por no conseguir el objetivo.

"Mucho no puedo decir. Me saco el sombrero ante ellos (jugadores del Lobo) porque dejaron todo hasta el último momento y no pudimos llegar al objetivo", expresó Lechuga. "Me voy dolido porque creo que este plantel se lo merecía, también la dirigencia y los familiares. Me voy triste porque me hubiese encantado poner al club de mis amores en la B Nacional", dijo visiblemente emocionado.

"Esto es fútbol, a veces te toca ganar y a veces te toca perder pero me voy con la frente en alto", agregó y cuando se dirigió a los simpatizantes mensanas, se quebró:"Le pido disculpas a los hinchas de Gimnasia por no poder conseguir el sueño de todos".(Diario Uno).