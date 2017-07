Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 17 Julio 2017 11:45

Arnaldo "Cacho" Sialle logró su cuarto ascenso al Nacional B, siendo un especialistas en lograr los objetivos. Antes con Talleres, Inde y Guillermo Brown.

El rosarino subió por cuarta vez a la B Nacional. Ayer a la tarde lo hizo con Mitre, antes con Independiente Rivadavia de Mendoza, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Talleres de Córdoba.

Nada detiene al gigante. Arnaldo Sialle vuelve a festejar un ascenso a la B Nacional. “Para todos los santiagueños es una alegría enorme. Para mi padre que era santiagueño y mi familia, también. Para todos los que creyeron en nosotros”, decía el DT de Mitre de Santiago del Estero fiel a su estilo y acompañado por su PF de siempre Adrián Navarro.

Con pocas palabras y con un pucho en la boca, el gigante fue el conductor de un equipo que hizo historia y jugará por primera vez en la B Nacional, casi una especialidad para el ex defensor de Central Córdoba de Rosario y Newell's y al que se conoció en cuerpo y alma por su paso en Talleres.

“Esta oportunidad me llega en un buen momento de mi carrera, ya que tengo experiencia y soy un conocedor de la categoría”, había dicho, en agosto del año pasado, cuando lo fue a buscar el presidente santiagueño Guillermo Raed y hombre fuerte de la nueva AFA que comanda Claudio Tapia.

Y “Cacho” como lo hizo en Córdoba, ratificó lo que sabe hacer. Estar tarde subió nuevamente a un equipo del Federal A a la B Nacional. Fue la cuarta vez. Primero ascendió en 2007 con Independiente Rivadavia, luego en 2011 con Guillermo Brown de Puerto Madryn, en 2013 con Talleres y ahora con Mitre. Además alcanzó el registro de Pablo Comelles quien había ascendido a la "B" Nacional con San Martín de San Juan, Juventud Antoniana, Independiente Rivadavia y General Paz Juniors.

¿Otra camioneta para Cacho?

Los ascensos con Brown y Talleres tuvieron el mismo premio para el DT. “¿La historia de la camioneta? Ahora le tengo que dar mi vehículo. Debo honrar mi palabra. Cuando arreglamos que venía a Talleres, me contó que su actual vehículo, una Jeep bordó, se la había ganado por el ascenso de Guillermo Brown de Madryn. Que el presidente le había dicho que se la cedía. Porque se había planteado el objetivo de no descender más que nada. Cuando arreglamos para que viniera a Talleres, él me contó aquella historia y yo medio en broma, medio en medio lo acepté. El equipo no estaba bien y el objetivo estaba lejos. Pasó, renovamos y ahora que ascendimos, la Nissan Murano será para Sialle. Es así. Se la merece. Por todo”, supo contar Rodrigo Escribano, quien era el presidente del Fondo de Inversión que coadministraba Talleres al momento del ascenso de 2013.

Camioneta o no, Raed premiará seguro a "Cacho", el gigante de los ascensos a la B Nacional.

FUENTE: HUGO GARCÍA (MUNDO D).