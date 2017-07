Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 17 Julio 2017 12:07

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni habló del gran triunfo de su equipo ante Brown de Adrogue, y siguen buscando la permanencia.

“Hoy pudimos ganar y alimentar un poquito el frasquito de la esperanza, de la ilusión, del ego, para tratar de ganar los próximos seis puntos. Y después veremos: si los demás equipos no tienen el miedo a morir que tenemos nosotros, les puede pasar cualquier cosa”, argumentó.

“Quisiera que este triunfo valga más que tres puntos, pero son sólo tres. Por una cuestión del momento de la institución, porque está todo muy convulsionado, te diría que sí, que vale más que tres puntos, pero cuando los resultados no se dan, cuando uno está en una situación límite como nosotros, la bomba explota y las esquirlas saltan para cualquier lado, quizás para alguna persona de manera injusta, pero bueno, en este fútbol de ahora, con la locura que hay, que todo es ganar o morir, nosotros le demostramos a la gente que estos jugadores no son ‘cag...’, que van al frente, pero que los resultados a veces se dan y a veces no”, manifestó el cordobés.

“Nosotros estamos en esta situación desde hace tres años. Estamos familiarizados con el color rojo de la zona de abajo. No sé qué pasará con los otros equipos que no están acostumbrados. Por ahí no tienen los ‘huevos’ que tenemos nosotros y podemos pelear hasta el último”, agregó.

Pensado en el próximo juego, Coleoni dijo: “Que venga el que quiera. Nosotros no podemos elegir nada. Le tenemos que ganar al que venga. Le pido a la gente que por favor nos ayude con el aliento. En los últimos partidos no nos ayudaron tanto desde afuera. Yo sé que los muchachos se están matando y a veces no salen las cosas. Que nos apoyen, que alienten, porque los necesitamos. Que nadie baje los brazos. Nosotros no lo bajamos”, cerró.

FUENTE: NUEVO DIARIO/ LV11