Promo SECCO

El volante Martín Zapata no coulto su bronca por la expulsión que sufrió el domingo con Brown de Adrogue que lo dejará afuera con el choque con Guillermo Brown.

“Me dieron un planchazo tremendo en la rodilla, el árbitro no cobró nada. Le reclamé el hecho de que no lo vio. Se me escapó un insulto, normal, de los que pasan siempre en la cancha. Y me expulsó”, dijo Martín Zapata, el volante “ferroviario”, tras su roja directa ante Brown de Adrogué, por lo que seguramente se perderá el resto del torneo.

“Nos vienen perjudicando mucho. Uno nunca quiere hablar de estos temas, pero tengo 37 años y no estoy dispuesto a seguir soportándolo. Nos han perjudicado mucho a lo largo del torneo. El resultado que cosechamos es bueno, pero me cansa que las cosas no sean justas. Me duele en el alma que pasen estas cosas, más en estas circunstancias, porque yo quiero estar siempre”, agregó.

“Admito que pude cometer un error, pero muchas veces se habla en ese tono con los árbitros, con los líneas. Siento que nos van empujando de a poco para que nos caigamos en el precipicio. Y me duele, porque trabajamos mucho para que no sea así”, dijo el experimentado volante.

“Esto no es cuestión de llorar, ni nada por el estilo. Creo que nosotros estamos haciendo una campaña buena, pero hoy el línea estaba a un par de metros de la jugada. La falta era para romperme. Se hizo el que no vio nada”, cerró.

FUENTE: NUEVO DIARIO