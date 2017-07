Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 23 Julio 2017 21:09

Sportivo Fernández debutó en el Torneo Anual con una derrota por 3 a 2 ante Independiente de Beltrán, en un partidazo, con emociones y cinco goles.

Independiente de Beltrán derrotó a Sportivo Fernández esta tarde por 3-2 en uno de los partidos de la primera fecha del Torneo Anual 2017 de la Liga Santiagueña de Fútbol. El "Rojo" beltranense se convirtió en uno de los líderes de la Zona C, junto a Independiente de Fernández y Defensores de Forres, que también ganaron en la primera jornada.



EL PARTIDO





Independiente de Beltrán superó esta tarde a Sportivo Fernández porque tuvo mayor eficacia que su rival y fue práctico a la hora de generar el juego. No deseperdició las chances que tuvo en el primer tiempo y en la agonía del complemento, marcó en una pelota parada, el gol de la victoria.



En la primera etapa, se puso en ventaja por intermedio de Joaquín Jiménez, quien definió por la izquierda una gran jugada individual de Rojas, para poner el 1-0 a los 17 minutos. Diez minutos más tarde, Juan Carrizo de cabeza marcó el 2-0, en un tiro de esquina ejecutado desde el sector derecho del ataque por Andrada. Así, el primer tiempo finalizó 2-0 favorable a la visita.



En el complemento, Sportivo salió a buscar el equilibrio. Apenas a los 5´, Leonardo Herrera, uno de los refuerzos albicelestes, convirtió el primer descuento con una buena definición desde el sector derecho. El local comenzó a tener la pelota y a generar situaciones de peligro, pero no lograba concretar.



A los 31´ se produjo el segundo descuento por intermedio de Mario Lezcano, quien aprovechó un centro desde un tiro libre, para vencer al golero visitante y poner el 2-2 en el marcador. Rojas, el jugador más desequilibrante del partido, tuvo una chance pero se la atajó Pallares, pero tuvo revancha.



Los últimos minutos fueron emotivos, porque los dos equipos buscaron sacar la diferencia final y en la última jugada del partido, una plancha de Acosta, significó tiro libre cerca del mediocampo para Independiente, la pelota llegó al área y con un salto, de cabeza Rojas venció al golero local y la mandó al ángulo izquierdo para gritar desairadamente el 3-2 final.







LA SÍNTESIS:



Sportivo Fernández 2: Claudio Pallares; Juan Alberto Loto, José Acosta, Mario Lezcano, César Roldán Acuña; Leonardo Herrera, Paulo Paglioni, Gustavo Carabajal; Leandro Sandoval; Gabriel Salvatierra y Martín Viotti.DT: Sandro Manzanares.



Independiente (B) 3: José González; Juan Carrizo, Sergio Carrizo, Ernesto Gallardo, Rodrigo Santillán; Juan Rivera, Ariel Sayago, Joaquín Jiménez, Hernán Rojas; Williams Andrada, José Luis Argañaraz.DT: Hugo Cuello.



Goles: 1T, 17´ Joaquín Jiménez (IB), 27´ Juan Carrizo (IB); 2T, 5´ Leonardo Herrera (SF), 31´ Mario Lezcano (SF), 49´ Hernán Rojas (IB).



Cambios: 2T, 8´ Diego Suárez por G. Carabajal (SF) y Williams Páez por Viotti (SF), 14´ Pablo Ríos por Santillán (IB), 15´ César Queirolo por Sandoval (SF), 25´ José De Marco por Andrada (IB) y 38´ Santiago Carrizo por Jiménez (IB).



Amonestados: Roldán Acuña (SF), Argañaraz y Jiménez (IB).



Árbitro: Andrea Loto.

Cancha: Sportivo Fernández.

Sub 21: Sportivo Fernández 0, Independiente (B) 1.

