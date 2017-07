Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 24 Julio 2017 14:46

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni valoró el triunfo del equipo ante Guillermo Brown, y ya piensa en la última fecha con All Boys.

Gustavo "Sapito" Coleoni, entrenador de Central Córdoba, manifestó que su equipo no se da por vencido ni aún vencido, y anticipó que darán pelea hasta el final, mientras las matemáticas le den una mínima esperanza.

—Siguen con vida...

—Seguimos vivos. No fue fácil superarlo y ganarle bien a un equipo que está peleando por ascender. Era un escenario muy difícil para nosotros, pero conseguimos abrir el partido, manejarlo y jugar un poco con la desesperación de ellos. Defendimos bien y seguimos con vida. Nosotros no nos damos por vencido y no vamos a bajar los brazos nunca.

—¿Cómo analizas el partido?

—No es fácil estar en los pantalones de los chicos (jugadores), por todos los antecedentes de los empates en los últimos minutos, pero creo que lo ganamos bien al juego. Ellos no nos generaron situaciones de gol. Fue un partido trabado, muy luchado. Pero estamos contentos por los jugadores, la gente y la dirigencia.

—Ahora, a rezar por los otros resultados...

—Sí. No bajamos los brazos nunca, ni aún vencidos. Esto habla de un gran laburo de todos, para sobreponernos rápido al mal momento. Nos hubiese gustado tener la chance de depender de nosotros en el último juego, para poder zafar, pero esto es lo que nos toca.

—Abrir el partido rápido fue clave...

—Generalmente, cuando hacemos el gol en este arco (por el de calle Pedro León Gallo), ganamos siempre. El equipo está sintiendo el trajín, físico y el stress psicológico que significa pelear el descenso. Igual pudimos leer el partido, lo pensamos y lo sacamos adelante.

—Ahora les meten presión al resto...

—Nosotros tenemos una ventaja respecto del resto de los equipos: no tenemos miedo a morir. Y hace un tiempo largo, tres años, que estamos en esta “zonita roja”. Vamos a ver cómo se comportan los otros equipos con presión.

—¿Te imaginabas este final?

—Esperábamos otra cosa para el final, pero hemos perdido puntos de manera increíble, por errores propios, por injusticias, por todo. Si tuviésemos dos puntos más, de todos los que se nos escaparon, estaríamos un poco más tranquilos todos, pero bueno, esto no es así, pero no tenemos miedo a morir y vamos con todo a Floresta.

FUENTE: NUEVO DIARIO