Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Jueves, 27 Julio 2017 20:01

Te presentamos el fixture del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, que tendrá un cerrtamen de 14 fechas a jugarse a dos ruedas 21 equipos.

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer anoche el fixture del Torneo Anual, que comenzó el fin de semana pasado. El segundo certamen oficial de la temporada se jugará en tres zonas de siete equipos, a dos ruedas, donde se clasificarán los mejores dos de cada grupo y los dos mejores terceros, para jugar las instancias finales.

ZONA A



- Central Argentino de La Banda - Central Córdoba - Comercio Central Unidos-

- Mitre - Sarmiento de La Banda - Unión Santiago - Vélez de San Ramón -



FECHA 1

Vélez SR vs. Mitre

Central Córdoba vs. Central Argentino LB

Comercio CU vs. Unión Santiago

Libre: Sarmiento LB



FECHA 2

Unión Santiago vs. Central Córdoba

Central Argentino LB vs. Vélez SR

Mitre vs. Sarmiento LB

Libre: Comercio CU



FECHA 3

Sarmiento LB vs. Central Argentino LB

Vélez vs. Unión Santiago

Central Córdoba vs. Comercio CU

Libre: Mitre



FECHA 4

Comercio CU vs. Vélez SR

Unión Santiago vs. Sarmiento LB

Central Argentino LB vs. Mitre

Libre: Central Córdoba



FECHA 5

Mitre vs. Unión Santiago

Sarmiento LB vs. Comercio CU

Vélez SR vs. Central Córdoba

Libre: Central Argentino LB



FECHA 6

Central Córdoba vs. Sarmiento LB

Comercio CU vs. Mitre

Unión Santiago vs. Central Argentino LB

Libre: Vélez SR



FECHA 7

Central Argentino LB vs. Comercio CU

Mitre vs. Central Córdoba

Sarmiento LB vs. Vélez SR

Libre: Unión Santiago



FECHA 8

Mitre vs. Vélez SR

Central Argentino LB vs. Central Córdoba

Unión Santiago vs. Comercio CU

Libre: Sarmiento LB



FECHA 9

Central Córdoba vs. Unión Santiago

Vélez SR vs. Central Argentino LB

Sarmiento LB vs. Mitre

Libre: Comercio CU



FECHA 10

Central Argentino LB vs. Sarmiento LB

Unión Santiago vs. Vélez SR

Comercio CU vs. Central Córdoba

Libre: Mitre



FECHA 11

Vélez SR vs. Comercio CU

Sarmiento LB vs. Unión Santiago

Mitre vs. Central Argentino LB

Libre: Central Córdoba



FECHA 12

Unión Santiago vs. Mitre

Comercio CU vs. Sarmiento LB

Central Córdoba vs. Vélez SR

Libre: Central Argentino LB



FECHA 13

Sarmiento LB vs. Central Córdoba

Mitre vs. Comercio CU

Central Argentino LB vs. Unión Santiago

Libre: Vélez SR



FECHA 14

Comercio CU vs. Central Argentino LB

Central Córdoba vs. Mitre

Vélez SR vs. Sarmiento LB

Libre: Unión Santiago



ZONA B



- Agua y Energía de La Banda - Banfield de La Banda - Clodomira - Estudiantes -

- Instituto Deportivo Santiago - Yanda Fútbol Club - Villa Unión de La Banda -



FECHA 1

Instituto Dep. Santiago vs. Estudiantes

Villa Unión LB vs. Agua y Energía LB

Banfield LB vs. Yanda FC

Libre: Clodomira



FECHA 2

Yanda FC vs. Villa Unión LB

Agua y Energía LB vs. Instituto Dep. Santiago

Estudiantes vs. Clodomira

Libre: Banfield LB



FECHA 3

Clodomira vs. Agua y Energía LB

Instituto Dep. Santiago vs. Yanda FC

Villa Unión LB vs. Banfield LB

Libre: Estudiantes



FECHA 4

Banfield LB vs. Instituto Dep. Santiago

Yanda FC vs. Clodomira

Agua y Energía LB vs. Estudiantes

Libre: Villa Unión LB



FECHA 5

Estudiantes vs. Yanda FC

Clodomira vs. Banfield LB

Instituto Dep. Santiago vs. Villa Unión LB

Libre: Agua y Energía LB



FECHA 6

Villa Unión LB vs. Clodomira

Banfield LB vs. Estudiantes

Yanda FC vs. Agua y Energía LB

Libre: Instituto Dep. Santiago



FECHA 7

Agua y Energía LB vs. Banfield LB

Estudiantes vs. Villa Unión LB

Clodomira vs. Instituto Dep. Santiago

Libre: Yanda FC



FECHA 8

Estudiantes vs. Instituto Dep. Santiago

Agua y Energía LB vs. Villa Unión LB

Yanda FC vs. Banfield LB

Libre: Clodomira



FECHA 9

Villa Unión LB vs. Yanda FC

Instituto Dep. Santiago vs. Agua y Energía LB

Clodomira vs. Estudiantes

Libre: Banfield LB



FECHA 10

Agua y Energía LB vs. Clodomira

Yanda FC vs. Instituto Dep. Santiago

Banfield LB vs. Villa Unión LB

Libre: Estudiantes



FECHA 11

Instituto Dep. Santiago vs. Banfield LB

Clodomira vs. Yanda FC

Estudiantes vs. Agua y Energía LB

Libre: Villa Unión LB



FECHA 12

Yanda FC vs. Estudiantes

Banfield LB vs. Clodomira

Villa Unión LB vs. Instituto Dep. Santiago

Libre: Agua y Energía LB



FECHA 13

Clodomira vs. Villa Unión LB

Estudiantes vs. Banfield LB

Agua y Energía LB vs. Yanda FC

Libre: Instituto Dep. Santiago



FECHA 14

Banfield LB vs. Agua y Energía LB

Villa Unión LB vs. Estudiantes

Instituto Dep. Santiago vs. Clodomira

Libre: Yanda FC

ZONA C



- Defensores de Forres - Deportivo Policial - Güemes - Independiente de Beltrán -

- Independiente de Fernández - Sportivo Fernández - Unión de Beltrán -



FECHA 1

Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández

Sp. Fernandez vs. Independiente de Beltrán

Defensores de Forres vs. Dep. Policial

Libre: Güemes



FECHA 2

Defensores de Forres vs. Sp. Fernández

Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

Independiente de Fernández vs. Güemes

Libre: Dep. Policial



FECHA 3

Güemes vs. Independiente de Beltrán

Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres

Sp. Fernández vs. Dep. Policial

Libre: Independiente de Fernández



FECHA 4

Dep. Policial vs. Unión de Beltrán

Defensores de Forres vs. Güemes

Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández

Libre: Sp. Fernández



FECHA 5

Independiente de Fernández vs. Defensores de Forres

Güemes vs. Dep. Policial

Unión de Beltrán vs. Sp. Fernández

Libre: Independiente de Beltrán



FECHA 6

Sp. Fernández vs. Güemes

Dep. Policial vs. Independiente de Fernández

Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán

Libre: Unión de Beltrán



FECHA 7

Independiente de Beltrán vs. Dep. Policial

Independiente de Fernández vs. Sp. Fernández

Güemes vs. Unión de Beltrán

Libre: Defensores de Forres



FECHA 8

Independiente de Fernández vs. Unión de Beltrán

Independiente de Beltrán vs. Sp. Fernández

Dep. Policial vs. Defensores de Forres

Libre: Güemes



FECHA 9

Sp. Fernández vs. Defensores de Forres

Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán

Güemes vs. Independiente de Fernández

Libre: Dep. Policial



FECHA 10

Independiente de Beltrán vs. Güemes

Defensores de Forres vs. Unión de Beltrán

Dep. Policial vs. Sp. Fernández

Libre: Independiente de Fernández



FECHA 11

Unión de Beltrán vs. Dep. Policial

Güemes vs. Defensores de Forres

Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán

Libre: Sp. Fernández



FECHA 12

Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández

Dep. Policial vs. Güemes

Sp. Fernández vs. Unión de Beltrán

Libre: Independiente de Beltrán



FECHA 13

Güemes vs. Sp. Fernández

Independiente de Fernández vs. Deportivo Policial

Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres

Libre: Unión de Beltrán



FECHA 14

Dep. Policial vs. Independiente de Beltrán

Sp. Fernández vs. Independiente de Fernández

Unión de Beltrán vs. Güemes

Libre: Defensores de Forres