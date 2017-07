Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 30 Julio 2017 19:19

Con un tanto de Emanuel Ruiz, Instituto Santiago derrotó a Atlético Policial 1 a 0, y de esa forma se subió al segundo puesto del Grupo A del Federal B.

PRIMER TIEMPO

Instituto Santiago nunca pudo encontrarle la vuelta al partido, ya que fue superado por Policial, quién hizo mejor las cosas, especialmente en la zona media, donde Rivero, Herrera, Silinqui y Olmos marcaron la diferencia.

Y ese mejor juego tuvo la posibilidad de crear las mejores chances antes de la media hora de juego, ya que a los 10 minutos se lo perdió Seco, y a los 23´, Sosa quedó mano a mano con el golero Moyano, pero el balón dio en el travesaño y se fue por muy cerca.

Instituto no tenía marca, no funcionaba el doble cinco con Luna- Alcaras, y no perdía constantemente con el buen juego de la visita. El “Matador” volvió a tener otra aproximación con Sosa, pero falló en la definición.

La única situación el local, la tuvo recién a los 35 minutos, en una serie de rebotes, donde Ruiz definió “mordido” a un costado, y el balón se fue apenas desviado con un golero Sola vencido.

En el segundo tiempo, se emparejó el juego, donde Policial e Instituto bajaron un poco los decibles, pero nuevamente la visita se perdió el primero, ya que Silinqui no la pudo empujar a medio metro de la línea de sentencia.

Pero los ingresos de Martín Chávez y de Candido Nuño le dieron mayor juego al local. Se paró unos metros más adelantado y manejó el balón ante el quedó de la visita. Pero el juego se hizo de ida y vuelta, pero con mucha presión alta del local.

El entrenador Pauletto también metió variantes con Córdoba y Agüero, y a los 29 minutos se definió la historia en La Curva. Combinaron de izquierda a derecha, Chávez y Valdez, lo habilitaron a Emanuel Ruiz, quién de media vuelta, definió bajó para establecer la única diferencia en la red (1-0).

A partir de ese momento fue otro partido. Policial se fue con todo arriba, buscando las dos bandas, inclusive tuvo un penal a su favor que el juez Mercado se lo “comió” en una fuerte falta a Seco dentro del área, y el local con espacios y de contra, creó tres chances para aumentar con Chávez, Nuño y Ruiz.

Los minutos se consumieron, Policial tuvo más tiempo la pelota, pero falló en la definición donde se ganan los partidos. Por su parte, Instituto no lo pudo ampliar, ya que Mercado también le perdonó la vida a Sacco, tras una fuerte entrada a Ruiz cuando el delantero quedaba mana a mano con Sola en una contra rápida.

Fue 1-0 final, en un partido intenso, con pocas ideas, con muchas “piernas fuertes” y con un árbitro sin autoridad. Ganó La Gloria y sigue sumando ante un rival, que demostró que será, sin dudas, uno de los candidatos del grupo.

SINTESIS COMPLETA

INSTITUTO SANTIAGO (1): 1- Moyano, 2. Ibáñez, 3- Monroy, 4- Teves, 5- Luna (17- Chávez), 6- Cuellar, 7- Valdez (14- Funes), 8- Acuña (16- Nuño), 9- Ruiz, 10- Alcaras, 11- Gómez. DT: Walter González.

ATLÉTICO POLICIAL (0). 1- Sola, 2- Sacco, 3- Flores (18- Agüero), 4- Kees, 5- Rivero, 6- González, 7- Sosa, 8- Olmos, 9- Seco., 10- Herrera, 11- Silinqui (17- Córdoba). DT: Pauletto.

GOL EN EL 2DO. TIEMPO: 29m Emanuel Ruiz (IS).

CANCHA: Villa Unión (local IDS). ARBITRO: Daniel Mercado (La Rioja).