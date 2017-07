Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 30 Julio 2017 19:32

Comercio Central Unidos después de una semana convulsionada, volvió al triunfo al imponerse de local a Central Argentino por 1 a 0, con tanto de Suárez.

Comercio retornó a la senda de la victoria luego de dos derrotas seguidas, al vencer como local por 1 a 0 a Central Argentino, en uno de los encuentros de la cuarta fecha de la zona A Región Centro, del Torneo Federal B.

El único tanto lo marco Gustavo Suárez, de penal para "comitiva". El "tripero" llegó a las 6 unidades y el "albo" sigue sin levantar cabeza en el campeonato.

EL COTEJO

El partido no fue bueno. En la primera mitad, Comercio se mostró como el más ambicioso, pero no el juego se hizo muy trabado, luchado y la pelota nada mucho por arriba. Por momentos, se prestaron la tenencia del balón y no hubo situaciones claras.

El "Albo", por su parte, emparejó las acciones y el juego ganó en intensidad en los últimos instantes de esta etapa.

Una de las pocas chances, fue un remate de Fuentes par la visita, que salió muy por encima y Rojas, también intentó y Cura mandó la pelota al corner. Para el local, avisó Gustavo Suárez de cabeza pero el balón salió desviado. Era un previo aviso del experimentado delantero. A los 35´, Romero bajó adentro del área a Suárez y el árbitro Abdala sancionó penal. El mismo "Trochi", con una gran ejecución junto al palo izquierdo de Barraza, puso las cosas 1 a 0 a favor del "tripero".

En el complemento, el juego no cambió demasiado, no había claridad, tampoco chances. Acuña pobló la mitad de la cancha con muchos volantes y Central Argentino fue el que tomó la iniciativa.

A los 8 minutos, Ruiz le hizo falta adentro del área a Fuentes y Abdala, cobró otra vez penal, pero para la visita. Matías Rojas se encargo del mismo pero mandó su remate por encima y el "albo" se perdió una chance inmejorable de igualar el juego.

A partir de allí, el local retrasó sus líneas y los de Luis Valoy se fueron con todos, pero carecían de profundidad. Llegaba hacia el área, pero no culminaban bien las jugadas. Una de las pocas situaciones, la tuvo Valdez con un cabezazo que tapó Cura y en el rebote, Rojas mandó su disparo por encima.

Comercio estuvo firme atrás y aprovechó su momento para retornar a la senda de la victoria.

SÍNTESIS

COMERCIO (1): Nelson Cura; Guillermo Olivera, Cristian Brandán, Julio López y Lucas Ruiz; José Torres, Marcos Torres, Franco Santillán, Diego Mánquez y Daniel López; Gustavo Suárez. DT: Carlos Acuña.

CENTRAL ARGENTINO (0): Mariano Barraza; Mariano Vergara, Hugo Cortéz, Darío Valoy y Martín Romero; Andrés Goitea, Sergio Lazarte, Matías Rojas y Diego Mansilla; Federico Fuentes y Pablo Ledesma. DT: Luis Valoy.

GOL: PT: 36´ Gustavo Suárez (C).

CAMBIOS: En Comercio: Céliz por José Torres; De La Iglesia por Santillán; Lettari por Mánquez. En Central Argentino: Gabriel Roldán por Fuentes; Valdez por Vergara; Mialich por Mancilla.

ÁRBITRO: Williams Abdala. ESTADIO: Raúl Seijas, de Comercio.

FUENTE: ABC