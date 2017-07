Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 31 Julio 2017 00:50

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni habló del duro momento de su equipo con el descenso al Federal A. Espera ahora la revancha.

Gustavo Coleoni puso el pecho a las balas pese al descenso. En zona de vestuario habló con Radio Provincia: “Esto es futbol, a veces te llevas lo que mereces y otras veces no. Creo que hicimos una segunda rueda con muy buenos rendimientos y no tanto buenos resultados. Nos costaron los últimos cinco minutos de muchos partidos. Estoy tranquilo conmigo y con el cuerpo técnico, entregamos todo pero no nos alcanzó, le pusimos el alma a la situación, trabajamos a full, pero no se logró el objetivo”, comenzó diciendo el “Sapito” ante la primera consulta del periodista Rubén Ceballos.

Luego agregó “Tengo una tristeza muy grande, se que el hincha de Central Córdoba está muy mal, esta triste, pero ya mismo debemos pensar en el regreso, porque Central es un club grande…un grande de verdad. Se fueron al descenso clubes grandes, y hoy nos tocó a nosotros”, esbozó Coleoni.

Ya se comenzó hablar de su posible continuidad: “Hay que pensar en lo que se viene. Uno quiere la revancha, donde debemos evaluar para no repetir nuevamente errores. Hay que enfrentar este mal momento con mucha entereza, y pensar en lo que se viene.

Sobre el partido ante All Boys, el adiestrador señaló: “No tuvimos un buen primer periodo, pero después emparejamos el juego y creamos nuestras chances ante un rival complicado. Estábamos en los dos lados, aquí y en San Luis. Pero al final, no pudimos mantener la categoría. Es una verdadera lástima”, terminó diciendo Coleoni.

FUENTES: ABC- RADIO PROVINCIA