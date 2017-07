Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 31 Julio 2017 10:20

Este martes en AFA se definirá cómo se jugará el nuevo Federal A 2017-18, donde participará Central Córdoba tras su descenso del Nacional B.

Mañana martes comenzará a definirse el formato del torneo Federal A, que según se supo constará de 3 zonas de 10 equipos y 1 de 9.

En cuanto a las zonas aun no hay nada definido. La fecha de inicio del torneo está estipulada para el fin de semana del 17 de setiembre.

El Listado de equipos:

1 ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá, Jujuy)

2 GIMN. Y TIRO (Salta)

3 JUV. ANTONIANA (Salta)

4 UNION ACONQUIJA (Las Estancias, Catamarca)

5 SAN LORENZO ALEM (Catamarca)

6 SAN JORGE (Tucuman)

7 CENTRAL CORDOBA (Sgo.del Estero)

8 SP. PATRIA (Formosa)

9 SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

10 CHACO FOR EVER (Resistencia, Chaco)

11 DEP. MANDIYÚ (Corrientes)

12 CRUCERO DEL NORTE (Posadas, Misiones)

13 GUARANI A. FRANCO (Posadas, Misiones)

14 UNION (Villa Krause, San Juan)

15 SP. DESAMPARADOS (San Juan)

16 GIMNASIA (Mendoza)

17 DEPORTIVO MAIPU (Maipú, Mendoza)

18 GUTIERREZ S.C. (Mendoza)

19 HURACÁN LAS HERAS (Mendoza)

20 JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

21 ESTUDIANTES (Rio Cuarto, Cordoba)

22 SP. BELGRANO (San Francisco, Cordoba)

23 UNION (Sunchales, Santa Fé)

24 LIBERTAD (Sunchales, Santa Fé)

25 SPORTIVO A.C. (Las Parejas, Santa Fé)

26 ATL. PARANÁ (Paraná, Entre Ríos)

27 GIMNASIA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

28 DEFENSORES (Pronunciamiento, Entre Ríos)

29 DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Bs.As.)

30 DOUGLAS HAIG (Pergamino, Bs.As.)

31 RIVADAVIA (Lincoln, Bs.As.)

32 ALVARADO (Mar del Plata, Bs.As.)

33 VILLA MITRE (Bahia Blanca, Bs.As.)

34 SANSINENA (Gral. Cerri, Bs.As.)

35 FERRO C. OESTE (Gral.Pico, La Pampa)

36 DEPORTIVO ROCA (General Roca, Río Negro)

37 CIPOLLETTI (Cipolletti, Rio Negro)

38 INDEPENDIENTE (Neuquen)

39 DEPORTIVO MADRYN (Puerto Madryn, Chubut).

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR