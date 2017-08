Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 00:22

El experimentado volante Hernán Lamberti indicó que Central Córdoba perdió partidos clave de local que lo depositaron en el Federal A la próxima temporada.

Hernán Lamberticonfesó que la clave y el punto de inflexión dondeCentral Córdoba cedió gran parte de sus chances de evitar el descenso fueron las derrotas como local con Douglas Haig y Atlético Paraná, éste último ya descendido en esa oportunidad.

“No supimos cómo jugarlos.Fijate que después del partido con Madryn jugamos tranquilos, sin desesperarnos, bien ordenados y quizás esas cosas fueron las que faltaron en esos dos partidos. Quisimos llevar al rival por delante y nos desordenamos. Pagamos caro esos errores y somos conscientes de eso. Hay que valorar el esfuerzo dirigencial para no debernos ningún dinero y no deberle a la AFA, y el apoyo de la gente es importantísimo. Esperamos tener revancha”, reflexionó luego de la caída en Floresta ante All Boys.

Y agregó:“Cometimos muchos errores y tuvimos muchas virtudes, como ser que nunca bajamos los brazos más allá de todos los obstáculos que sorteamos a lo largo del torneoy que llegamos a la última fecha con posibilidades. Hay que hacer un balance en todo sentido, ponerle paños fríos a la situación y volver con la cabeza más tranquila para tratar de hacer lo mejor por el bien de Central Córdoba”, resaltó el ex San Martín de San Juan.

“Ya somos grandes”, disparó, y prosiguió: “Todos sabemos qué hicimos bien y qué hicimos mal, cada uno tiene que hacer su autocrítica para que el club puedavolver a estar en el lugar que se merece.

FUENTE: NUEVO DIARIO