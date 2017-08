Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 01 Agosto 2017 13:56

El volante Lucas Godoy habló del gran triunfo de su equipo Güemes ante Andino de La Rioja por 4 a 0, donde marcó dos tantos.

El volante Lucas Godoy fue una de las grandes figuras de Güemes en la goleada por 4-0 sobre Andino de La Rioja, lo que le permitió al equipo subirse a la cima de la zona A Región Centro del Torneo Federal B, en soledad, con 9 unidades en su haber.



El exAgropecuario de Carlos Casares, además, aportó dos tantos. Durante su diálogo con la prensa se mostró feliz por el momento del equipo dirigido por Ricardo Dillon.



“Gracias a Dios salió bien lo que practicamos en la semana, como son los tiros libres frontales. La distancia era corta y le pegué por encima de la barrera para convertir el primer tanto. Así que estoy contento por marcar dos goles, pero por sobre todas las cosas por la victoria del equipo”, fueron las primeras expresiones del talentoso volante del “gaucho”.



Sobre el gran momento de los delanteros, acotó: “Sáez y Bueno son jugadores importantes, que nos simplifican las cosas a nosotros, los volantes. Estamos aprovechándolos al máximo a ambos”.



Y al mismo tiempo agregó: “El equipo tomó más confianza en el segundo tiempo y podríamos haber convertido uno o dos goles más. Esto es un trabajo en equipo y gracias a Dios hoy estamos punteros”.



Por último, se refirió a las cosas que lo sedujeron para arribar a Güemes, ya que tenía todo para jugar la B Nacional con Agropecuario.

“Después del ascenso con Agropecuario, me llamó Ricardo Dillon,a quien lo conozco de Desamparados y es un buen entrenador. El club me sedujo, tiene mucha gente y buena dirigencia. Me sedujo el proyecto que es ascender al Federal A. Hay que ir de a poco, y el domingo tenemos otra final contra unión Santiago”, sentenció.