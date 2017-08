Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Sábado, 05 Agosto 2017 18:14

Después de una terrible lesión, volvió a entrenar en el plantel profesional de Mitre: Williams Peralta, que pretende volver al protagonismo en el equipo.

Williams Peralta, de a poco va dejando atrás la dura lesión que le tocó sufrir en la primera fecha del nonagonal del Torneo Federal A frente a Chaco For Ever y quiere ponerse en las mejores condiciones para jugar con Mitre la B Nacional, tal cual lo anhelaba.



El uruguayo fue un jugador clave en la campaña del“aurinegro”, que finalmente logró el ascenso, aunque por esa lesión,“Wily”no pudo estar presente en la recta final pero continuará en el club para estar en la segunda categoría.



El delantero comentó cómo viene siendo estos primeros días de trabajo de la pretemporada, hizo hincapié en su recuperación y reconoció que tiene muchas ganas de volver a una cancha, lo más pronto posible, aunque es consciente que debe continuar con su recuperación.



“Era algo que lo buscamos desde un principio y estar en la B Nacional es un sueño. Se me había cortado la ilusión de estar presente en las finales por una lesión, pero sabía que los compañeros iban a dejar todo para lograr el objetivo y así fue. Todos pusieron su granito de arena para que Mitre esté donde está. Hay que tratar de ponernos a punto. Tenemos un mes y un poquito más para comenzar a jugar en esta nueva categoría”.



Con respecto a como viene siendo su recuperación, acotó:“Me estaba costando un poco correr, porque tenía inflamada la zona de la lesión. Estos días de descanso, más allá de que no podía relajarme tanto, ya que realizaba actividades de recuperación, seguía haciendo lo que tenía que hacer y lo que me decían los médicos y por suerte, me encontré mejor de lo que me esperaba en el regreso a los trabajos. Tenía un poco de incertidumbre pero estoy mejor. Tengo que ir despacio para llegar bien a los primeros partidos”.



Cuando se le consultó por cómo vivió las etapas decisivas del Federal A, especificó: “Nervioso. Uno de afuera, lo sufre más. Quería estar adentro pero los chicos dieron todo.Estuve colaborando en lo que podía, hablé mucho con los muchachos, los felicité por las ganas que pusieron y festejamos todos juntos. Mi primer sueño, de ahora en más, es estar adentro de la cancha y el segundo, mantener la categoría. Conseguimos un logro importante y debemos cuidarlo”.



El “aurinegro” tendrá un partido histórico el próximo miércoles ante Racing y Peralta, otra vez será el gran ausente, pero confía en sus compañeros.

“Es muy difícil que llegue, estoy entrenando después de mucho tiempo. Pero me pondrá contento por los chicos que les tocará jugar, será algo histórico para el club jugar ante un grande del país y mejor aún poderlo vencer”.

Lo que se viene

“Será muy duro, como lo fue el Federal A. Tenemos un plantel importante para pelear, hay buenos jugadores y ahora el equipo está afianzado. Nos va a ir muy bien. Muchos dicen que es más fácil jugar en una categoría superior porque hay más espacios, los rivales son más pensantes y con la base que tenemos, debemos acomodar a los que vienen para que se acoplen rápido y de esta manera, poder hacer una buena campaña”, sentenció.