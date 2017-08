Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 06 Agosto 2017 21:27

Sportivo Fernández se saco la "mufa" en el Torneo Anual al ganarle a Deportivo Policial por 3 a 1, por la tercera fecha del certamen más largo del año.

Sportivo Fernándezderrotó esta tarde a Deportivo Policial por 3-1, el flamante equipo invitado de la Liga Santiagueña, y consiguió su primer triunfo en la tercera fecha del Torneo Anual 2017.





EL PARTIDO



Sportivo Fernández convirtió en los momentos justos para poder quedarse con el partido ante Deportivo Policial por 3-1, en el marco de la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.



La visita tuvo la iniciativa en los primeros minutos, pero no logró convertir, en el minuto 12 de juego, con un disparo de González que se fue por encima del travesaño. La respuesta llegó a los 15´ por intermedio de Viotti, quien de cabeza definió bien un centro enviado desde la derecha por Carabajal.



Al minuto siguiente, el partido se detuvo debido a que la ambulancia se debió retirar llevando al jugador Carrizo de Policial, lesionado, finalmente se supo que sufrió una fractura en la clavícula.



En la reanudación del juego, Sportivo logró marcar nuevamente a los 31´ luego de un tiro de esquina, que despejó el golero Torres con los puños, pero en el rebote entró Corral para poner el 2-0. Antes del final, la visita tuvo una gran chance con un tiro libre de Gauna que sacó por encima del travesaño el arquero Pallares.



En el complemento, Deportivo Policial salió con más euforia y de entrada pudo convertir el descuento, de penal por intermedio de Ingratti. Luego de una falta convertida en el área local.



La visita llegaba con mayor intensidad, pero no lograba concretar las oportunidades que tenía; mientras que, el local se acomodaba para el contraataque. El juego se hizo brusco y fuerte en el mediocampo, sin claridad, ni circuito para ninguno de los dos.



Finalmente, los 39´, en un contragolpe Sportivo volvió a marcar, esta vez a través de Herrera, que le ganó el mano a mano a Torres, tras una gran habilitación de Corral por la izquierda. El volante quedó solo frente al arquero y con una maniobra se lo sacó de encima para definir y sellar el resultado en 3-1.



De esta manera, Sportivo Fernández consiguió su primer triunfo del certamen y se ilusiona con mantener la racha positiva, luego de haber arrancado con dos derrotas.





LA SÍNTESIS



Sportivo Fernández 3: Claudio Pallares; Maximiliano Carabajal, Exequiel Acosta, Franco Lezcano, César Roldán Acuña; Leonardo Herrera, Paulo Paglioni, Farid Queirolo, Leandro Sandobal; Daniel Viotti y Francisco Corral.DT: Sandro Manzanares.



Deportivo Policial 1: Luis Torres; Gustavo Gerez, Cristian Ruiz, José Sequeira, Alan González; Alberto Gauna, Claudio Barraza, Javier Santillán; Rodrigo Ingatti; Marcelo Carrizo y Gerardo Jaime.DT: Fabián Medina.



Goles: 1T, 15´ Viotti (SF), 31´ Corral (SF); 2T, 1´ Ingratti (DP), 39´ Herrrera (SF).



Cambios: 1T, 10´ Sebastián More por Carrizo (DP); 2T, 13´ Mauro Sosa por Jaime (DP), 24´ Cristian Villalba por Gerez (DP); 31´ Juan C. Cancinos por Viotti (SF), 40´ Gustavo Carabajal por Queirolo (SF), 43´ Williams Páez por Paglioni (SF).



Amonestados: M. Carabajal, Herrera, Sandobal, Viotti (SF); Jaime (DP).



Árbitro: Guillermo Infante. Cancha: Sportivo Fernández. Sub 21: Sportivo Fernández 3, Deportivo Policial 0.

