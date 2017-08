Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 07 Agosto 2017 12:07

El volante de Unión Santiago: Claudio Navarrete se mostró muy molesto con el árbitro Carlos Roldán y con la actitud de Güemes de hacer tiempo en el juego.

El volante de Unión Santiago, Claudio Navarrete, se mostró con bronca luego de la derrota sufrida a manos de Güemes.

Apuntó contra el rival y el árbitro Carlos Roldán.

"Nos quedó mucha bronca y más aun porque ellos, con un zapatazo de afuera se llevaron un premio muy grande. El empate hubiera sido lo más justo por como se dio el juego, que fue trabado, no hubo muchas situaciones claras. Nos vamos con las manos vacías y ahora tendremos dos semanas para trabajar pensando en el próximo partido".

Y agregó: "Quizás nos faltó ser más profundos y agresivos en ataque. Siempre se intentó pero no se pudo y la cancha tampoco ayuda".

Por último, le apuntó al "gaucho" y al árbitro Carlos Roldán.

"La idea era subirse a la cima, era un partido clave. No se nos dio, el rival tiene grandes jugadores, pero es una lástima que con la calidad de jugadores que cuentan se pongan a hacer tiempo y el árbitro solo descontó dos minutos. El partido estuvo parado mucho tiempo, aunque no es excusa. Pero da bronca porque siempre le pasa esto a Unión. Adicionó tres me dijo y lo terminó faltando un minuto. Que le vamos a hacer. Este mismo árbitro, en cancha de Güemes en una ocasión, adicionó diez minutos y nos terminaron empatando. Son cosas que a uno lo cansan porque vivimos de esto y no nos gusta perder en nada".

FUENTE: Pablo Sequeira-ABC