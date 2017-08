Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 07 Agosto 2017 14:45

El entrenador de Unión Santiago: Adrian Gorostidi se molestó con Güemes porque hicieron tiempo, pero también indicó que el Gaucho le ganó bien.

“La verdad que perdimos una linda oportunidad de subirnos a la punta, sobre todo con los chicos del club, que sienten la camiseta. Nos ganaron con muy poco y un golazo de 30 metros. Pero nosotros tampoco generamos situaciones como para empatarlo.Me molestó que un equipo como Güemes que es candidato, haga tiempo.De todas maneras, nos ganaron bien, no hay nada para reprochar”, fueron las primeras expresiones del entrenador de Unión Santiago, Adrián Gorostidi, al final del partido que fue derrota por 1 a 0 ante Güemes.

Y agregó: “Intentamos salir jugando pero nos cuesta porque la cancha no está linda. De hecho, nos salió mejor esa idea contra Sarmiento que hicimos un gran partido. En líneas generales, estoy contento por lo que vienen mostrando los chicos y ahora debemos recuperar estos puntos perdidos. Las veces que pudimos desnivelar fue por afuera y por el medio no podíamos. Ellos tienen buenos jugadores, pero no hubo gran diferencia. Recién van cinco fechas y nuestro objetivo es no pelear el descenso”, cerró la charla con Nuevo Diario.

Unión Santiago quedó en el tercer lugar con siete unidades junto a Vélez de San Ramón, y la próxima fecha enfrentará a Instituto Santiago.