Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 07 Agosto 2017 18:29

Güemes se recuperó futbolísticamente y goleó a Independiente de Beltrán por 7 a 0, en la continudiad de la tercera fecha del Torneo Anual- Zona "A".

Güemes se despertó en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña, al golearlo a Independiente de Beltrán por 7 a 0, en la continuidad de la tercera fecha de la Zona “A”.

El equipo del “Pika” Amaya con varios jugadores del plantel del Federal B fue muy superior a su rival en todo momento, y produjo una muy buena actuación con puntos altos en lo individual y colectivo.

EL PARTIDO

Ni bien se habían acomodado los equipos, el "gaucho" comenzó a florearse, cuando Javier Ferreira, luego de una buena definición y cuando transcurrían solamente 2 minutos, puso las cosas 1 a 0. Ahi nomás, a los 10´, amplió la ventaja Hugo Cortéz para el local (2-0).

Güemes fue amo y señor de las acciones ante un rival desconocido y a los 33´, apareció Pablo Escobar para estampar el tercero, con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el local no sacó el pie del acelerador y fue por más ante un rival que no ofrecía resistencia y para el colmo, no daba dos pases seguidos. Adrián "Chuni" Gómez, ejecutó un perfecto tiro libre para batir por cuarta vez al arquero visitante. Ya era un festín "gaucho".

En otra jugada muy buena, a los 15´, Javier Ferreira definió ante el golero rival para poner las cosas 5 a 0. Seis minutos más tarde, apareció nuevamente Pablo Escobar para marcar el sexto y Walter Ibáñez puso el 7 a 0.

Güemes ganó, goleó y gustó y fue demasiado para el elenco beltranense. Logró sus primeros tres puntos en el certamen doméstico, y ahora jugará ante Defensores de Forres. El partido fue controlado por Juan Carrillo , y en Sub-21 fue victoria también del “Gaucho” por 1 a 0.

FUENTE: ABC