Promo SECCO

Gustavo Coleoni es el primer nombre fuerte que suena en Central Córdoba para reemplazar a Marcelo Fuentes en la dirección técnica del equipo del Bº Oeste.

Central Córdoba vive cada día a mil y hoy lunes no fue la excepción. Ya comenzaron los sondeos para el nuevo entrenador tras la desvinculación de Marcelo Fuentes después del partido con Brown de Adrogué.

Gustavo Coleoni encabeza esa lista. El ex entrenador de Ferro Carril Oeste ya tuvo sus primeros contactos con la dirigencia del Barrio Oeste y estaría muy cerca de llegar a un acuerdo económico. Pero no es solamente Coleoni quién tiene la posibilidad de llegar a la dirección técnica, hay por menos, cuatro más que sus representantes están dialogando con la dirigencia de Central Córdoba.

Una vez terminado el partido, el primero que dio la cara fue el propio ahora ex entrenador Marcelo Fuentes quién indicó lo siguiente a Radio Provincia: “Mañana rescindo el contrato con Central Córdoba y me voy. Agradezco a la gente que me trató muy bien, al presidente Francisco Pece, y a este grupo de jugadores que se merecen reorganizar la pretemporada para luego ver si consiguen al mejor de lo yo logre”.

Con referencia al partido solamente señaló: “Hicimos muy bien las cosas, creamos las mejores oportunidades pero volvimos a fallar nuevamente en la definición. Ellos se llevan un excesivo premio”, fue lo único que expresó Fuentes para luego acotar su salida del plantel profesional.

