Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 19 Diciembre 2016 14:29

El delantero de Central Córdoba: Leonardo Sequeira habló con la prensa después del partido ante Brown. Indicó que hay que pensar en salvar la categoría.

Uno que también habló después de la derrota de Central Córdoba fue Leonardo Sequeira, quién indicó que su equipo no mereció perder y que lamenta la salida del entrenador Marcelo Fuentes.

“Creo que hicimos los meritos suficientes al menos para no perder. Lo que pasa que en el fútbol que no siempre gana quién hace mejor las cosas. Ellos llegaron dos veces y se llevan un excesivo premio. Hicimos todo el mérito para ganar, pero no se pudo. Volvimos a fallar en la definición, ya que tuvimos muchas oportunidades para marcar. También entiendo la reacción del hincha”, expresó el goleador bandeño.

Agregó: “Lamento mucho la salida de Marcelo Fuentes quién nos dejó una enseñanza clara. Es un buen entrenador, muy laburador y profesional, pero al no darse algunos resultados, nos comunicó que se tenía que ir del club. Pese a todo, nos habló muy bien. Esto sigue y hay que seguir trabajando para salir de la zona de abajo”, explicó.

Lo que viene fue otro análisis del joven atacante: “Volveremos el 3 de enero para una corta pretemporada con todas las pilas cargadas. Hay un gran objetivo como es salir del descenso. Se viene una segunda rueda muy complicada, pero tenemos todas las intenciones de lograr los objetivos de seguir en el Nacional B”, terminó esgrimiendo Sequeira.

FUENTES: ABC- GUILLERMO CONTRERAS- FOTO: GUSTAVO AUTALÁN.