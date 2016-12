Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 20 Diciembre 2016 18:50

Central Córdoba sigue buscando nuevo entrenador para reemplazar a Marcelo Fuentes en la segunda etapà del Nacional B de AFA. Hay varios nombres.

Cada vez que él aparece, es porque algo malo hay en el club; algo hay que cambiar, seguro.Bernardo Abruzzese, el vicepresidente deCentral Córdoba, es el que se encarga de las contrataciones en el club del barrio “Oeste”.

Ante la salida del entrenador Marcelo Fuentes, “El Tano” es siempre motivo de consulta. “Nombres hay muchos; cuando el DT dijo que renunciaba, los representantes comenzaron a ofrecernos a varios entrenadores. Nos ofrecieron a Almandoz, también a Asad, a Martín Zuccarelli, que es un entrenador joven. Primero tenemos que sentarnos con los demás dirigentes a consensuar el perfil de entrenador que queremos; en lo personal, creo que tiene que ser alguien joven, no mayor de 50 años. Necesitamos a alguien que les llegue a los jugadores”, expresó “El Tano”.

—¿Coleoni, alguien a quien la dirigencia siempre tuvo en carpeta, está libre, no hablaron con él?

—No hubo diálogo conColeoni.Es un entrenador que lo observamos mucho y nos gusta, pero no charlamos con él. Hace poco rescindió con Ferro. Veremos. No tenemos mucho tiempo, pero no nos queremos apurar, pero cuanto antes tengamos a un técnico mejor, así planificamos la pretemporada y se minimizan los márgenes de errores.

—¿Qué balance hacen los dirigentes de esta campaña?

—Nosotros armamos un plantel, junto al entrenador, a la altura de las circunstancias que necesitaba Central Córdoba para mantenerla categoría. A partir de ahí, la campaña no es la esperada y comoMarcelo (Fuentes) es un hombre de bien, dio un paso al costado. Tenemos menos del 50% de los puntos, no salimos de la zona de descenso y el equipo es para estar mucho más arriba.

—-Ustedes saben qué tipo de refuerzos necesita el plantel, ¿lo hablarán con el nuevo entrenador?

—Por supuesto. Vamos a definir primero al entrenador y luego consensuaremos los refuerzos. Nosotros tenemos en claro donde nos hace falta gente. Tengo entendido que el entrenador saliente quería reforzar el puesto de arquero. Creo que ese lugar está bien cubierto. Nos hace falta en otro sector de la cancha.

—¿Cuándo definirán al próximo entrenador?

—En los próximos días. Nos vamos a tomar un tiempo, ya que nos sentaremos a dialogar con todos los aspirantes y definiremos la mejor opción. Quedan 25 fechas y no estamos tan lejos. Hay que mejorar y empezar a ganar. Hay plantel como para hacerlo.

—¿Cuál cree que fue el peor “pecado” de Fuentes?

—El sistema táctico. Creo que el equipo tiene opciones como para jugar con mayor peso ofensivo. El dirigente también entiende de fútbol, no somos entrenadores, pero sabemos de fútbol.

FUENTE: NUEVO DIARIO