Promo SECCO

Villa Unión sumó dos refuerzos más para su plantilla del Federal C. Se trata del golero Carlos Santillán (ex Sarmiento) y Marcelo Acuña (ex Comercio Sylvina).

Villa Unión sigue sumando refuerzos a su plantel de La Curva de cara al nuevo Torneo Federal C de AFA, que dará comienzo en el mes de enero del próximo año.

En su tercer día de pretemporada sumó al plantel al golero Carlos Santillán, que proviene de Sarmiento de La Banda, tras la negativa de jugar el certamen Lucas García, prioridad uno de la dirigencia bandeña.

También ayer martes se sumó el volante Marcelo Acuña, que jugó el Federal B en Sportivo Comercio de Santa Sylvina, Chaco, y que ya habría jugado la primera parte del torneo Anual en la institución Villera.

Se espera que en la semana se pueda definir uno o des refuerzos más para el equipo de Pablo Salvatierra, que sigue intensificando su preparación física.

FUENTE: ABC