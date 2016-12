Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 21 Diciembre 2016 16:19

Mitre comenzará la segunda fase del Torneo Federal A de visitante, el próximo domingo 26 de enero del 2017 ante For Ever en Chaco. Fixture completo.

La primera fecha la completan Gimnasia y Tiro/ Unión de Villa Krause; Zapla- Juventud Antoniana y Sp. Patria- Sarmiento de Resistencia, quedando libre Unión Aconquija.

La segunda fecha de local recibirá a Unión Aconquija; libre en la tercera; Unión de Villa Kruase de visitante en la cuarta; Juventud Antoniana en la quinta de local; con Sarmiento de Chaco en la sexta afuera; de local con Sp. Patria en la sètima fecha; en la octava de visitante an Altos Hornos Zapala y cierra de local el 2 de abril contra Gimnasia y Tiro.

La segunda fase se jugará en dos zonas de nueve equipos, donde cada equipo jugará cuatro partidos de local y cuatro de visitante, quedando en una libre.

Clasifican a la tercera fase final, los dos primeros de cada grupo y el mejor tercero de las dos zonas.

FIXTURE COMPLETO

1ra. fecha - 29/01/17

CHACO FOR EVER vs. MITRE SGO.

G. Y TIRO vs. UNION V.K.

A. H. ZAPLA vs. JUV. ANTONIANA

SP. PATRIA vs. SARMIENTO R.

Libre: UNIÓN ACONQUIJA





2da. fecha - 05/02/17

SARMIENTO R. vs. A. H. ZAPLA

JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO

UNION V.K. vs. CHACO FOR EVER

MITRE SGO. vs. UNIÓN ACONQUIJA

Libre: SP. PATRIA





3ra. fecha - 12/02/17

UNIÓN ACONQUIJA vs. UNION V.K.

CHACO FOR EVER vs. JUV. ANTONIANA

G. Y TIRO vs. SARMIENTO R.

A. H. ZAPLA vs. SP. PATRIA

Libre: MITRE SGO.





4ta. fecha - 19/02/17

SP. PATRIA vs. G. Y TIRO

SARMIENTO R. vs. CHACO FOR EVER

JUV. ANTONIANA vs. UNIÓN ACONQUIJA

UNION V.K. vs. MITRE SGO.

Libre: A. H. ZAPLA





5ta. fecha - 26/02/17

MITRE SGO. vs. JUV. ANTONIANA

UNIÓN ACONQUIJA vs. SARMIENTO R.

CHACO FOR EVER vs. SP. PATRIA

G. Y TIRO vs. A. H. ZAPLA

Libre: UNION V.K.

6ta. fecha - 05/03/17

A.H. ZAPLA vs. CHACO FOR EVER

SP. PATRIA vs. UNIÓN ACONQUIJA

SARMIENTO R. vs. MITRE SGO.

JUV. ANTONIANA vs. UNION V.K.

Libre: G. Y TIRO

7ta. fecha - 12/03/17

UNION V.K. vs. SARMIENTO R.

MITRE SGO. vs. SP. PATRIA

UNIÓN ACONQUIJA vs. A. H. ZAPLA

CHACO FOR EVER vs. G. Y TIRO

Libre: JUV. ANTONIANA

8va. fecha - 19/03/17

G. Y TIRO vs. UNIÓN ACONQUIJA

A. H. ZAPLA vs. MITRE SGO.

SP. PATRIA vs. UNION V.K.

SARMIENTO R. vs. JUV. ANTONIANA

Libre: CHACO FOR EVER

9na. fecha - 02/04/17

JUV. ANTONIANA vs. SP. PATRIA

UNION V.K. vs. A. H. ZAPLA

MITRE SGO. vs. G. Y TIRO

UNIÓN ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER

Libre: SARMIENTO R.

FUENTES: ASCENSO DEL INTERIOR/ ABC