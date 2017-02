Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 31 Enero 2017 06:00

El volante de Central Córdoba: Israel Coll tuvo una charla en la redacción del Nuevo Diario y LV 11 y habló de todo, y de lo que se viene al "Ferroviario".

Israel Coll se tiene una fe ciega. Aseguró que Central Córdoba se quedará en la Primera B Nacional. “Te lo firmo ya”, indicó en otro momento de la extensa charla que tuvo con Nuevo Diario.

El volante cordobés admitió que se están haciendo bien las cosas para lograr el objetivo.

—ND: Tras un semestre con pocos minutos en cancha, con la llegada del nuevo DT podrías tener una nueva oportunidad, ¿cómo te sientes?

—IC: Me siento con alegría y al mismo tiempo con tranquilidad. Ahora más cómodo dentro de la cancha, contenido por mis compañeros y por el cuerpo técnico, que me están dando la posibilidad de jugar y eso me pone muy feliz y al mismo tiempo tengo más confianza.

—ND: Central Córdoba necesita sumar muchos puntos para estar más tranquilo, el hecho de que el cono se va cerrando y las opciones son pocas, ¿sienten una presión o una motivación para seguir trabajando?

—IC: Hay mucha seriedad y más ganas de trabajar. Nos permite además seguir mejorando. El torneo se hizo raro porque cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde se juega con el error del rival. En el semestre pasado no tuvimos mucha suerte porque hicimos buenos partidos pero no encontramos sumar los puntos que merecimos. Estamos trabajando muy bien, hicimos una buena pretemporada y estoy confiado que en esta etapa que se iniciará, nos va a ir muy bien.

—ND: ¿Qué función dentro de la cancha y qué es lo más cómodo para vos?

—IC: Me gusta jugar más de enganche, pero si el técnico me pide que juegue de carrilero, lo haré sin problemas. Vine a Central Córdoba a ser uno más y a aportar lo mío. Siempre dejo todo dentro de la cancha

—ND: ¿Central Córdoba se queda en la B Nacional?

—IC: No tengo la más mínima duda que se queda. Nunca pensé en lo contrario. Estamos haciendo bien las cosas para conseguir el objetivo. Te lo puedo firmar ahora que Central Córdoba no va a descender.

SU VIDA…

— ND: Contame dónde naciste y dónde te criaste.





— IC: Soy de Córdoba capital, del barrio Villa Libertador. Allí pasé mi infancia. Me formé como jugador en el Navea club, desde los cinco años. Mi vida siempre fue el fútbol. Andar detrás de una pelota es lo que me hizo feliz siempre. Soy un agradecido de este deporte porque soy quien soy gracias al fútbol. También le debo mucho a mi familia, porque me apoyó en todas mis decisiones, ya que no fue fácil irme a los 17 años a Buenos Aires, donde me instalé en Ferro Carril Oeste. Hoy veo mis frutos.

— ND: ¿Quién fue el que te abrió las puertas para entrar en el mundo del fútbol?





— IC: El presidente del club Navea, Raúl Villarreal, fue quien me preguntó si yo quería ir a Buenos Aires a probarme en Ferro y gracias a Dios y a Raúl, comencé a vivir del fútbol.

— ND: ¿Fue difícil alejarte de tu familia?





— IC: Sí, sin dudas. Era un chico que siempre estaba en su casa, con la familia, con sus padres y hermanos, y de un día para el otro estar solo no fue fácil. Me costó bastante. Cada semana me quería volver. Buenos Aires es un mundo diferente al que yo vivía, pero el hecho de jugar al fútbol y vivir de esto fue lo que me motivó a seguir adelante. Si no aprovechaba esa oportunidad, quizás hoy no hubiera estado acá.

— ND: Dijo Carlos Tevez en una entrevista que dejar su vida, su infancia y la diversión fue lo que lo llevó a ser un jugador de fútbol, ¿te pasó lo mismo?





— IC: Sí, lo mismo. Dejé muchas cosas para vivir del fútbol. Tengo una anécdota de cuando se casó mi hermano y yo era el testigo de la boda. Debido a que se jugaron muchos partidos por las suspensiones que hubo, no pude asistir a su casamiento, más allá que de él había acomodado todo para que yo pudiera estar. La vida del futbolista es complicada también como cualquier trabajo. Por suerte la familia y mi hermano entendieron eso y me llenó de felicidad saberlo.

— ND: ¿Extrañas a tus amigos de la infancia?





— IC: Sí, por supuesto. Cada vez que voy a Córdoba me encuentro con ellos y puedo disfrutar de esos momentos. Voy a verlos jugar al fútbol en el barrio. Me gusta compartir y charlar con ellos. Yo estoy solo aquí en Santiago y la cabeza me juega en contra muchas veces, pero desde que llegué me siento contenido y muy feliz porque el santiagueño es muy amable, cariñoso y eso me colmó, porque todavía hay gente que vale la pena y lo valoro mucho. Cuando me tocó estar en Buenos Aires vi que la gente no es tan así y hoy en día encontrarme con la humildad del santiagueño me llena de felicidad.

— ND: ¿Sigues teniendo el sueño de superarte como futbolista?





— IC: Por supuesto. Si bien es cierto que en julio vence mi contrato con Central Córdoba, me gustaría seguir aquí, pero obviamente que el sueño es seguir creciendo como futbolista y hasta cuando Dios quiera.

— ND: ¿Te arrepientes de algo?





— IC: No. Siempre digo que no hay que arrepentirse de las cosas que uno hace. Cuando en el momento se las hace, es porque se siente que es lo mejor. Muchas veces lo que decides no es lo correcto, pero hay que reintentar y seguir adelante. Todo pasa por algo. No me arrepiento de nada, de no aprovechar mi infancia ni de haber elegido este camino, porque el fútbol me sacó de muchas cosas. Hoy veo a muchos chicos que no andan por el buen camino y de eso me alejó el fútbol y estoy agradecido.