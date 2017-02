Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 10:53

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy: Fernando Gamboa definirá hoy el plantel que jugará mañana ante Central Córdoba en el Barrio Oeste.

Fernando Gamboa definirá hoy el equipo y la nómina de jugadores que viajarán mañana temprano rumbo a Santiago del Estero, para enfrentar a Central Córdoba de aquella provincia, en el sexto amistoso para Gimnasia y Esgrima de Jujuy.



El "Negro" viene realizando en este tiempo variantes y rotaciones en su equipo, donde algunas lesiones le vienen jugando en contra para encontrar el "once" que pretende.





Así por ejemplo se sabe que mañana estará como centrodelantero Milton Céliz, en una posición que no es habitual en él. Sucede que Juan Arraya tiene una contractura y estará sin trabajar por espacio de una semana, mientras que Luis Vila a pesar de haber comenzado ayer a trabajar con el resto de sus compañeros, no será de la partida mañana frente al "ferroviario". La idea es no arriesgar al delantero, quien es acosado por las lesiones musculares.





El tema, tal como lo dijo el entrenador "lobo", es seguir aceitando el funcionamiento del equipo que va tomando forma y que tendrá aún bastante tiempo de preparación esperando el inicio de la competencia oficial, que según se adelantó, recién sería en el mes de marzo. Igualmente todos están expectantes a lo que sucederá en futuras reuniones de AFA.





Por el tema de los amistosos, se especula con la revancha de este duelo frente a los santiagueños se realice o bien viernes por la noche o en todo caso el próximo domingo. La idea es abrir las puertas del estadio "23 de Agosto" y que el público pueda asistir a este espectáculo, donde se apreciará el trabajo del equipo en este tiempo de preparación bajo la conducción de Fernando Gamboa.

FUENTE: EL TRIBUNO.