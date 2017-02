Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Sábado, 04 Febrero 2017 17:56

Diego Mánquez, es uno de los volantes con mucha experiencia que llegó a Estudiantes de Huaico Hondo. Espera confiado el debut ante Independiente (F).

Después de mucho trabajo, Estudiantes tendrá su debut en el Federal C mañana cuando visite a Independiente de Fernández. Diego Mánquez es uno de los que retornó a la “casaca patria” y quiere revancha teniendo en cuenta que en 2015 quedaron en las puertas del ascenso (perdieron en semifinales ante Sportivo Guzmán). El volante habló con Nuevo Diario y palpitó el debut frente al “auri”.

“Hicimos un buen trabajo en la pretemporada, pudimos hacer amistosos de nivel que le sirvió al técnico para encontrar el equipo. Estamos con mucha confianza”, señaló.

Sobre su regreso al club, comentó:“La vez anterior que estuve en Estudiantes me quedó una deuda pendiente, ya que llegamos a semifinales del Federal C y no pudimos lograr el ascenso. Había un excelente plantel, al igual que ahora y volvimos por la revancha. Ojalá se nos pueda dar, ya que el club la está peleando hace mucho tiempo y busca jugar el Federal B. Ojalá podamos terminar cumpliendo esa meta”.

Con respecto al plantel que se formó, el ex Sarmiento y Comercioespecificó: “El técnico buscó jugadores que se conozcan, ya que se hace difícil cuando se tiene un equipo nuevo. Al no tener Estudiantes muchos jugadores del club, Acuña tuvo que optar por tener un grupo con futbolistas conocidos y eso será importante. Ojalá podamos comenzar de la mejor manera”.

Por último, habló de la zona y del debut. “Independiente es un equipo duro, vienen jugando juntos desde hace rato y será complicado mucho más en su cancha. Juegan muy bien. En cambio de los otros equipos conocemos poco, pero todo será difícil. Nosotros tenemos lo nuestro y debemos comenzar de la mejor manera”,cerró la charla con Nuevo Diario.