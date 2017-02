Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 05 Febrero 2017 20:22

Independiente de Fernández debutó de la mejor manera en el Federal C, al ganarle de local a Estudiantes de Huaico Hondo por 2 a 1, en el Grupo 8.

Independiente de Fernández derrotó esta tarde en su cancha a Estudiantes por 2-1 en uno de los partidos de la primera fecha del Torneo Federal C 2017. Empezó perdiendo por el gol de Javier Peyla a los 3 minutos y a los 21´ lo igualó a través de Víctor Coronel, para sellarlo al minuto del complemento por intermedio de Mariano Pavón.



EL PARTIDO



El encuentro fue entretenido y más allá del juego, los dos equipos mostraron sus enormes ganas de conquistar el triunfo. En los primeros minutos del primer tiempo fue la visita la que propuso confiada el juego y conquistó a los 3 minutos producto de una pelota parada, la apertura del marcador.

Una mano de Sosa cerca del borde izquierdo del área significó tiro libre para Estudiantes, pateó Delgado y en el segundo palo, alto y fuerte entró Peyla para poner el 1-0 favorable a Estudiantes apenas a minutos de haber comenzado el partido.



La visita tuvo otra chance, a los 12´ con un remate de Santillán que pasó rozando el travesaño y en la siguiente con un disparo de Pérez que exigió a Depetris, pero salió sin peligro.

La supremacía de Estudiantes llegó hasta el gol de Independiente, que fue a los 21´, en una contra, en la que Sosa arrancó desde tres cuartos de cancha por el medio, se sacó tres defensores de encima y le cedió el balón a "Junior" Coronel, quien definió a la izquierda de Oroná con precisión para gritar el 1-1.



Antes del final tuvo otra chance Estudiantes con un remate del "Mono" González que sacó por arriba del travesaño Depetris, aunque la jugada fue sancionada por posición adelantada.



En el complemento, el recién ingresado Mariano Pavón sorprendió a todos tras el saque del medio, al ser habilitado por Juárez en el borde del área grande y con un certero remate logró poner el 2-1 para la alegría aurinegra, en una desconcentración total de la defensa capitalina.

Los minutos siguientes, Estudiantes tomó la iniciativa pero no pudo llegar con peligro al área local. Independiente jugó ordenado y seguro en todas sus líneas, buscando también de contragolpe y así llegó en dos oportunidades: a los 18´ con un disparo de Fernández que tapó Oroná y a los 27´ con un remate desviado de Sosa.

El conjunto de "Tato" Acuña buscó por todos los medios y al no poder quebrar el marcador, entró en el nerviosismo del juego. A los 48´ tuvo la chance pero el segundo línea anuló por posición adelantada el gol de Peyla y así, resignado debió aceptar el resultado final.



Mientras que, Independiente celebró con su gente, el debut soñado con un triunfo que ilusiona a Fernández en el Torneo Federal C.

SÍNTESIS COMPLETA:



-INDEPENDIENTE (F) 2: Leandro Depetris; Matías Coronel, Elías Orellana, Cristian Luna y Exequiel Vizgarra; Fernando Sosa, Nicolás Juárez, Matías Fernández; Víctor Coronel; Gonzalo Morellini y Matías De Marco. DT: Jorge Woitquivich.

-ESTUDIANTES 1:Hugo Oroná; Lucas Ruiz, Ezequiel Vergara, Javier Peyla y Héctor Pérez; Lucas Delgado, Diego Mánquez, Franco Santillán, Marcos Torres; Gregorio González y Gustavo Suárez. DT: Carlos Acuña.



-GOLES: 1T, 3´ Javier Peyla (E), 21´ Víctor Coronel (IF); 2T, 1´ Mariano Pavón (IF).



-INCIDENCIAS: 2T, fueron expulsados Orellana (IF) y Mánquez (E) a los 39´ del ST.



-CAMBIOS: 1T, a los 38´ Hugo De Marco por M. De Marco (IF); 2T, al inicio César Rivera por Santillán (E), Diego Gómez por Delgado (E) y Mariano Pavón por Morellini (IF), a los 27´ Jonatan Acuña por González (E) y a los 41´ Ricardo Almazán por Sosa (IF).



-ÁRBITRO: Rodrigo Rivero. CANCHA: Independiente de Fernández.

FUENTE-TEXTO: MASDEPORTESFDZ.COM