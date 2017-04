Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 04 Abril 2017 20:20

Arnaldo Sialle, el entrenador de Mitre sabe que el partido con Juventud Antoniana es clave para los dos equipos, y apuesta de ello a la clasificación.

El entrenador de Mitre, Arnaldo Sialle, ya piensa en el cotejo que se viene frente a Juventud Antoniana.

Además, sacó conclusiones de la derrota sufrida en el cotejo pasado ante Unión Villa Krause.

"Venimos de perder un partido de manera inmerecida. Quedé dolido por el resultado, pero la labor del equipo fue muy buena, lo triplicamos al rival en situaciones de gol, hubo chances claras y no se tuvo la efectividad necesaria. Además, sufrimos una expulsión (Tapia) de manera prematura y creo que la expulsión era para los dos jugadores, porque ambos se agarraron. Son esos juegos que un minuto te cambian todo. Mitre venía teniendo chances claras y bueno, ahí cambió la historia a favor de Unión".

Y agregó: "Lamentablemente no lo tendremos a Moisés en el partido de mañana por una lesión que venía arrastrando en su rodilla".

Pensando en lo que se viene, acotó: "Claves son todos los partidos, no hay juegos que no tengan importancia. Aquí lo que hay que avisar es que estamos a dos puntos del líder y a uno del segundo y aun ellos no quedaron libres. Si ganamos, podemos entrar en zona de clasificación y se perdió un partido injustamente en San Juan, no hay que volverse locos. Ahora tendremos revancha y somos conscientes que debemos llegar por lo menos a los 14 o 15 puntos para clasificar".

PREOCUPADO

"Mi preocupación es tener un plantel justo y las expulsiones y las lesiones nos complican. Pero en funcionamiento no tengo nada que decir, el equipo viene jugando bien. Se nos viene otra final y hay que estar más fuertes que nunca pensando en nuestro objetivo".

FUENTE: ABC- Omar Diaz.