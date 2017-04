Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 05 Abril 2017 13:33

Por los 32avos final de la Copa Argentina, Central Córdoba jugará con Aldosivi de Mar del Plata, mientras que Mitre podría jugar con Racing Club.

En el complejo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza se estableció el cuadro de 32avos de final de la Copa Argentina, el certamen más federal del país y que brinda al ganador, además de una importante suma de dinero,la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2018.

El cuadro, que tiene 62 de los 64 equipos confirmados, cuenta con una representatividad de 12 provincias, mediante los 30 equipos de Primera División, 12 del Nacional B, 5 de Primera B Metropolitana, 4 de Primera C, 2 de Primera D, 7 del Federal A y 4 del Federal B.

Racing Club, uno de los cinco grandes jugará con el ganador de la llave Mitre- Unión Aconquija que recién el 19 tendrá un ganador (empataron el primer partido 0 a 0), mientras que el otro representante santiagueño: Central Córdoba jugará con Aldosivi de Mar del Plata.

LOS CRUCES

1- River vs Atlas

2- Boca vs Gimnasia y Tiro de Salta

3- Independiente vs Deportivos Camioneros

4- San Lorenzo vs Cipoletti de Río Negro

5- Racing vs Atlético Mitre (Santiago del Estero) o Unión Aconquija (Catamarca)

6- Vélez vs Leandro N. Alem

7- Newell's vs Central Norte de Salta

8- Estudiantes vs Pacífico de General Alvear de Mendoza

9- Gimnasia de La Plata vs Defensores de Villa Ramallo

10- Banfield vs Chaco For Ever

11- Huracán vs Defensores Unidos de Zárate

12- Quilmes vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza o Unión de Villa Krause de San Juan

13- Lanús vs Deportivos Barracas

14- Arsenal vs Sacachispas

15- Rosario Central vs Cañuelas

16- Defensa y Justicia vs Sol de Mayo de Río Negro

17- Temperley vs Sportivo Las Parejas de Santa Fe

18- Tigre vs Deportivo Riestra

19- Sarmiento de Junín vs Brown de Adrogué

20- Unión de Santa Fe vs Nueva Chicago

21- Talleres de Córdoba vs Defensores de Belgrano

22- Colón vs Independiente Rivadavia de Mendoza

23- Atlético de Rafaela vs Almagro

24- Belgrano de Córdoba vs Estudiantes de Buenos Aires

25-San Martín de San Juan vs Atlanta

26- Godoy Cruz de Mendoza vs Santamarina de Tandil

27- Aldosivi vs Central Córdoba de Santiago del Estero

28- Olimpo de Bahía Blanca vs Ferro Carril Oeste

29- Patronato vs Deportivo Morón

30- Atlético Tucumán vs All Boys

31- Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Chacarita

32- Argentinos Juniors vs Instituto de Córdoba.

FUENTE: COPA ARGENTINA