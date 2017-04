Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 09 Abril 2017 18:34

Con tantos de Roberto Ibarra y de Gabriel Ramos, Villa Unión le ganó a Tráfico por 2 a 0, en el partido de ida que se jugó en La Curva. El domingo la revancha.

Villa Unión fue preciso y contundente, al ganarle a Tráfico de Frías por 2 a 0, con tantos de Roberto Ibarra y de Gabriel Ramos en el primer periodo. El equipo de Pablo Salvatierra fue superior a su rival en el segundo tiempo y no pudo aumentar en el score, en el partido de ida de los Play Off de los octavos de finales del Federal C. La revancha será el domingo venidero, y la llave sigue abierta.

EL PARTIDO

Desde el primer minuto fue Tráfico quién sorprendió a todos, ya que salió a realizar el gasto del juego y con creó sus claras chances donde Carlos Santillán anduvo a los revolcones. Antes de los 15 minutos de juego, Villa no encontró las marcas y casi lo paga muy caro. A los 9 minutos, desbordó Pisano por izquierda, envió un centro rasante que el golero local dio rebote, y solo Medina, la tiro por arriba, cruzándose Pardi para desviar el remate con destino de red. Otra más tuvo la visita, con un remate de Juan Tapia que tapó nuevamente Santillán.

Era todo de la visita, pero de a poco se acomodó mejor el local, con Damato y Noriega más el aporte de Valdez y de Marcelo Acuña. Y cuando menos se esperaba, en una pelota parada, bien elaborada, Noriega cedió a Roberto Ibarra que “fusiló” al golero Martínez, y con un remate esquinado, puso el 1-0.

El partido se hizo más luchado, y a los 30 minutos vino el segundo en una jugada de pizarrón y rápida a la vez. Acuña de izquierda habilitó a Noriega, el volante envió un centro pasado, y del otro lado, cabeceó Valdez, y entrando por atrás: Gabriel Ramos de cabeza nuevamente la tuvo que empujar. Golazo por la concesión de la jugada y por la contundencia del equipo.

Tráfico no encontraba la marca, y a los 33 minutos, el juez tucumano Nelson Bejas le anuló un gol legítimo de Zamora, con un tiro combado que se le coló al golero Santillán, pero el juez anuló la jugada por carga ilícita al golero, pero la sorpresa de todos, es que nadie lo había tocada al número “1” local. Esa fue la gran polémica de la tarde.

En el segundo tiempo, el partido bajó los decibeles. Con variantes por ambos lados, Tráfico se fue decidido a descontar, y Medina se perdió un mano a mano con Santillán que se demoró en la definición, y con espacios, Villa Unión no lo pudo liquidar.

El equipo de Pablo Salvatierra contó también con sus opciones, con un cabezazo de Peralta que se fue apenas desviado, y después sumó manejar la pelota ante la necesidad del rival.

Tráfico nunca se encontró pero se quedó sin “gasolina”, y también Paolo Pisano lo tuvo de cabeza para descontar, pero se encontró con la gran figura de Carlos Santillán.

Los minutos se consumieron, y el 2-0 no se modificó. Villa Unión fue práctico y contundente. Ganó muy bien, aunque Santillán terminó siendo la figura destacada del partido. Ahora viene la revancha, y quedan 90 minutos todavía, donde seguramente en Frías será otro partido.

Villa Unión mostró un juego coordinado y con jugadores con puntos altos, mientras que Tráfico será un duro rival en el choque de vuelta.

SINTESIS COMPLETA

VILLA UNIÓN (2): Carlos Santillán; Benjamín Peralta, Gastón Pardi y Fernando Vega; Matías Noriega (Enzo Acuña), Oscar Damato, Agustín Rodríguez (Jiménez) y Cristian Valdez; Marcelo Acuña; Roberto Ibarra y Gabriel Ramos (Viotti). DT: Pablo Salvatierra.

TRÁFICO (0): Ángel Martínez; Mauro Chávez, Raúl Alcaraz, Daniel Velardez y José Pajón; Juan Tapia, Mauricio Bravo y Ángel Medina; Fernando Zamora (Miranda); Carlos Coronel (Lucas Cejas) y Paolo Pisano. DT: Nolberto Ibarra.

GOLES EN EL 1ER. TIEMPO: 18m Roberto Ibarra (VU); 30m Gabriel Ramos (VU).

CANCHA: Villa Unión. ARBITRO: Nelson Bejas (Tucumán).

FUENTE: ABC