Promo SECCO

Talleres de Añatuya y Salamanca de Monte Quemado no jugaron debido a las inclemencias del tiempo. El Consejo Federal reprogramará el partido.

El árbitro Guillermo Infante decidió la suspensión definitiva del partido por los octavos de final del Torneo Federal C que debían sostener Talleres General Belgrano y Atlético Salamanca de Monte Quemado debido al mal estado que presentaba el campo de juego del Centro Recreativo San Jorge de esta ciudad.

Tampoco se programó para el día siguiente por considerar que tampoco mejorará el estado por lo que ahora será el Consejo Federal de AFA el encargado de reprogramar este partido. "Resulta muy complicado jugar en una cancha en el estado en el que se encuentra. No se va a poder componer tampoco para mañana y el clima tampoco ayuda por lo que se decidió su postergación. Nosotros informamos al Consejo Federal y ellos lo reprogramarán", indicó el árbitro Infante.

El presidente de Talleres "La cancha no estaba en condiciones para que se juegue y tampoco hubo disposición del club visitante como hubo con Juventud Unida de Monte Quemado para jugar en Colonia Dora. El jueves a la tarde la Liga Añatuyense realizó la tramitación correspondiente al Consejo Federal para que se pueda jugar en la cancha alternativa si las inclemencias climáticas impedían jugar aquí. La habilitación estuvo pero se han dado circunstancias que no se si son de la Liga del equipo visitante o del Consejo federal pero se ha determinado que no se juegue en Colonia Dora. No le quedó otra al árbitro que suspenderlo", explicó Buticce, presidente de Talleres GB.