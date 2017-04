Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 10 Abril 2017 19:10

El entrenador de Villa Unión: Pablo Salvatierra habló con ABC después del 2-0 de su equipo ante Tráfico de Frías. Hay mucha confianza para el juego de vuelta.

El entrenador de Villa Unión, Pablo Salvatierra, quedó muy conforme luego de la gran victoria del equipo sobre Instituto Tráfico de Frías, por la ida de los octavos de final del Torneo Federal C.

Reconoció que en la vuelta buscarán ganar y no van a especular.

"La verdad que estoy muy contento. Nos encontramos con un equipo complicado, que juega bien y tiene buen trato de pelota. Además, cuenta con delanteros que están corriendo todo el tiempo y con un mediocampo importante. Pero creo que supimos encontrar los goles en los momentos justos y fue ahí que nos tranquilizamos un poco y pudimos jugar mejor. Lamentablemente, la lesión de Gabi (Ramos) nos complicó, porque perdimos tenencia de balón, no la podíamos aguantar. Aunque recalco que lo importante es que hemos ganado, quedan 90 minutos en los cuales vamos a clasificar y no iremos a especular. Me pongo orgulloso cuando los chicos juegan esta clase de encuentros como lo hicieron".

Más adelante, agregó: "Encontramos un rival acorde a lo que es el torneo. A medida que van pasando las fases, nos vamos topando con equipos muy duros pero creo que hicimos un buen partido, solo nos faltó juego en el complemento. Tenemos que recuperar eso y jugar como en los primeros treinta minutos, donde hubo traslado de pelota. Como digo, hicimos el trabajo que debíamos hacer en casa y ahora debemos ir a Frías a buscar la clasificación. Esto es un sueño para la gente de "Villa" y para todo lo que conformamos el club. Sería lindo seguir marcando historia".

FUENTE: Pablo Sequeira-ABC.