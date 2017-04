Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 12:18

El golero ferroviario Lucas Calviño opinó que los tres puntos del viernes serán clave y determinante, y que no hay que sacar el píe del acelerador comentó.

Lucas Calviño admitió que trabajar con el equipo fuera de la zona roja es un alivio, pero “lo más difícil es mantenerlo”, indicó en un diálogo que mantuvo con Nuevo Diario.

“Tomamos con mucha alegría el hecho de que sin jugar hayamos salido de la zona peligrosa, pero también con tranquilidad sabiendo que falta mucho todavía y que no hay que sacar el pie del acelerador”, agregó el ex Huracán y Atlético Tucumán.

En ese sentido, asumió que “sirve para trabajar tranquilos, pero con la mente puesta en que no debemos relajarnos, seguir con la cabeza puesta en que esto es largo y que hay que continuar por el mismo camino”, afirmó.

Con respecto al partido frente a Boca Unidos, el próximo viernes, Calviño afirmó que el objetivo es sumar los tres puntos.

“Debemos hacernos fuertes de local, no dejar pasar más puntos en nuestra casa”, dijo. Y aumentó: “El rival viene sin técnico, no está de la mejor manera, pero nosotros no debemos dejar que se levante, porque es un equipo duro y difícil. Hay que estar con todas las ganas y las luces prendidas para sacar el partido adelante. Tenemos que afirmar este momento con los tres puntos”, concluyó.

