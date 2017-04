Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 12 Abril 2017 19:09

El Consejo Federal de AFA dio a conocer hoy por la tarde las desiganciones para los partidos de vuelta de los octavos de finales del Torneo Federal C.

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las ternas de los árbitros y asistentes de los partidos de vuelta de los octavos de finales del Torneo Federal C, en la Región Centro Norte.

El programa completo de los ocho partidos, serán los siguientes:

-INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO vs. (C) RACING BELEN BELÉN 15/04/2017 16:30 Árbitro: MERCADO DANIEL ARNALDO LA RIOJA Asistente 1: REYNOSO GUSTAVO DARIO LA RIOJA Asistente 2: ASIAR ANGEL GABRIEL LA RIOJA

-EL ALTO TRH TERMAS DE RÍO HONDO vs. (C) ESTUDIANTES 16/04/2017 16:00 Árbitro: BARRIONUEVO SEBASTIAN TUCUMÁN Asistente 1: ALBORNOZ FERNANDO TUCUMÁN Asistente 2: PONCE JOSÉ TUCUMÁN

-VILLA CUBAS CATAMARCA vs. (C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO 16/04/2017 16:00 Árbitro: INFANTE GUILLERMO ALBERTO SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: ACOSTA DOMINGO RAFAEL SANTIAGO DEL ESTERO

-AT SALAMANCA MONTE QUEMADO vs. (C) BELGRANO AÑATUYA AÑATUYA 16/04/2017 16:00 Árbitro: MAGUNA EMILIO JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 1: CACERES NESTOR FABIAN SANTIAGO DEL ESTERO Asistente 2: PONCE SERGIO SANTIAGO DEL ESTERO

-AMERICO TESORIERI LA RIOJA LA RIOJA vs. (C) INDEPENDIENTE CHILECITO CHILECITO 16/04/2017 16:15 Árbitro: BUSTELO JAVIER SALTA Asistente 1: GONZALEZ PABLO DANIEL SALTA Asistente 2: OCAMPO DIEGO PABLO SALTA

-INSTITUTO TRAFICO F FRÍAS vs. (C) VILLA UNION SE SANTIAGO DEL ESTERO 16/04/2017 16:30 Árbitro: TOLEDO JUAN JERONINO CATAMARCA Asistente 1: RIVERO JUAN ALEJANDRO CATAMARCA Asistente 2: FERREYRA JOSE ARIEL CATAMARCA

-INDEPTE FERNANDEZ vs. (C) DEP. LA PAZ TINOGASTA 16/04/2017 17:00 Árbitro: RODRIGUEZ FERNANDEZ DIEGO MARTIN TUCUMÁN Asistente 1: MANSILLA DANIEL TUCUMÁN Asistente 2: HERRERA ALDO DANIEL TUCUMÁN

-CENTRAL. ARGENTINO vs. (C) RIOJA JRS LA RIOJA 16/04/2017 17:00 Árbitro: RIVERO MARIANO OSCAR TERMAS DE RÍO HONDO Asistente 1: ORDOÑEZ GABRIEL TERMAS DE RÍO HONDO Asistente 2: ZERDA FABIO ROGER TERMAS DE RÍO HONDO

FUENTE: ASCENSO DEL INTERIOR