Promo SECCO

El volante de Unión Aconquija: Diego Migueles se fue del club cansado de las deudas y retrasos, reclamando una deuda a la dirigencia de $ 200.000.-

Diego Migueles es la sexta baja de Unión Aconquija. Se fue por el "destrato” de los dirigentes y reclama una deuda que supera los 175 mil pesos. Dijo que se decidió por marcharse del club tras un accidente que tuvieron hace unas semanas, cuando regresaban de Salta. Habló en exclusiva con El Esquiú.com porque su deseo es "que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo” en Las Estancias en el día a día. "Mis compañeros y amigos siguen ahí poniendo la cara por el club”, definió el rosarino.



"Para Año Nuevo, nos volvimos a nuestras casas sin un peso después de haber clasificado. Quisieron arreglar la deuda con cheques y en enero rebotaron. Varios compañeros tuvieron que empezar a vender sus autos y pertenencias para poder cubrir esos cheques”, graficó el volante.



"Más allá de las deudas, lo que más molesta y da bronca es el destrato, porque Horacio y Octavio (Gutiérrez) solamente dieron la cara para exigir resultados”, reclamó. "En cuanto a lo personal, a mí particularmente me hicieron firmar el contrato en blanco, el que va a la AFA, pero nunca lo presentaron. Me cagaron. Así que terminé trabajando en negro, me quedé sin aportes y sin obra social”.



El colmo



"Y lo que por ahí a mí me determinó a volver a mi casa fue el último viaje a Salta. La organización fue un desastre. A la vuelta chocamos en la cuesta (que une Andalgalá con Las Estancias) estuvimos a punto de caer al precipicio. Íbamos muy rápido, nos encontramos con un auto de frente en una curva, lo esquivamos, pero nos chocó de costado”, aseguró.

"Se rompieron todos los vidrios del costado. Nadie nos llamó para ver cómo estábamos. Viajamos en un colectivo sin patente, sin seguro, no está registrado en ningún lado. Y ahora me enteré que para ir a Formosa viajaron en el mismo micro. Le pusieron unos plásticos y viajaron”.



Con respecto a lo que se le adeuda, Migueles informó que inició acciones legales para que el club le cumpla. "Yo reclamé 7 meses ya fui con un abogado. Mandé una carta documento. Me deben 175 mil, más premios y aguinaldo”.

"Lo que más quiero es que sepan las cosas que pasan ahí, porque mis excompañeros y amigos están ahí todavía y nadie se entera de nada. Y tienen que seguir poniendo la cara por el club”, finalizó.

FUENTE: ESQUIÚ.COM