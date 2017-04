Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Sábado, 15 Abril 2017 16:18

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni habló después del partido, donde el Ferroviario empató 1 a 1 con Boca Unidos en el Barrio Oeste.

El "Sapito" Gustavo Coleoni analizó la igualdad ante Boca Unidos (1-1) y se lamentó por los dos puntos perdidos sobre el final. "Igual, hay que reconocer que el equipo jugó un gran partido y está en pleno crecimiento", remarcó.

¿Con qué sensaciones te vas después de este partido ante Boca Unidos?

-No siempre gana el que se merece ganar el partido. Por eso el fútbol es tan lindo, deberíamos haber ganado por una diferencia de más de dos goles, por juego, por situaciones de gol, por ir hacia adelante, porque nos generaron sólo dos situaciones de gol, pero bueno, esto es fútbol y a veces le toca ganar o empatar al que no se lo merece.

¿Cree que se demoraron un poco en hacer alguna variante?

-Yo tengo que “cerrar el partido” cuando mi arquero es figura, cuando no puedo salir de mi área, entonces sí tengo que tratar de evitar la zozobra en nuestro arco o como en el caso de hoy, que nos empaten. La verdad, tuvieron una muy clara al comienzo del segundo tiempo y después fueron todos pelotazos por el aire, no sufrimos ninguna situación de riesgo. Lo mismo iba a poner a Iuvalé, porque tenía a González y Sequeira con molestias y no me quería jugar porque por ahí nos quedábamos con diez, pero bueno, justo cuando lo llamamos para ingresar llegó el gol de ellos.

La mala suerte también que le quedó a Ferreyra, que tiene una gran pegada…

-Justo le quedó el balón a Ferreyra, que sabemos que tiene una pegada fenomenal y la clavó al lado del palo. Esto va a ser así siempre, muy complicado. No sé si ustedes lo habrán visto igual que yo al partido, pero el equipo tuvo mucha verticalidad, mucho juego, no nos generaron peligro en casi todo el partido, nosotros deberíamos haber hecho un gol más para estar tranquilos, pero no pudimos. Nos quedamos sin dos puntos importantísimos para nosotros, pero hay que ser positivos, hemos sumado, el equipo jugó bien, se siente cómodo, se le fueron todos los miedos y todas las dudas. Nosotros vamos a ganar, perder o empatar, pero jugando de esta manera uno se siente mejor que si hoy mi arquero hubiese sido la figura.

- ¿Cree que hay algo para reprocharse después del empate?

-No. Yo en la semana lo vi muy bien al equipo y se los dije a ustedes. Vimos asociaciones por los costados, con Sequeira, con González, con volantes internos con juego. El “flaco” (Miranda) se reencontró con el gol e hizo un golazo. Cuando jugamos mal, yo vengo y digo nos faltó esto o nos faltó lo otro. Hoy no puedo reprocharles nada a los muchachos. El arquero nuestro atajó dos tiros.

- ¿Cuánto los condicionó la variante de Zuvinikar?

-Primero que nada hay que decir que el cambio de Zuvinikar se produce por una molestia que sintió el jugador. Generalmente, por el desgaste, siempre sacamos a algún volante interno, sea Becerra, Zapata o González; pero sí, esa variante impensada nos condicionó un poco a la hora de ir cambiando cosas durante el juego.

- ¿Duele más perder estos dos puntos de la manera que se escaparon?

-Duele perder estos dos puntos en casa, sin dudas. Hay que ser conscientes que esto es muy duro, que vamos a ganar, perder o empatar, que vamos a entrar y a salir de la zona del descenso, porque está todo muy parejo, pero viendo cómo está creciendo y jugando el equipo, como se planta en la cancha, sea de local o de visitante, cómo generó juego hoy, me quedó más tranquilo. Me da mucha bronca que en el primer tiempo no hayamos marcado algún tanto. En el entretiempo les dije a los muchachos, hoy los defensores ganan el partido. Ustedes marquen que en cualquier momento metemos un gol porque estamos jugando muy bien.

- ¿Qué cosas positivas se pueden destacar?

-De positivo hay muchas cosas, el invicto, el juego, el compromiso de los muchachos para presionar, para sacrificarse, hay muchas cosas positivas. No quiero ser reiterativo, pero es tan lindo este deporte, que ojalá a nosotros no toque algún día patear dos veces al arco y meter un gol de visitante y traer algo.

- ¿En qué fallaron?

-El rival estaba nocaut y no le pudimos asestar el golpe para convertir el segundo. Y por momentos, en el segundo tiempo deberíamos haber tenido un poquito más de posesión del balón, que lo tuvimos y generamos un montón de faltas cerca del área de ellos. Nos pasó esto, ya está. Hay que ser positivos y mirar para adelante. Me hubiera ido preocupado si empatábamos sobre la hora, o como cuando le ganamos a All Boys, que me fui contento por el resultado y preocupado por algunas cosas; ahora me voy con bronca porque el resultado es mentiroso. Por rendimiento colectivo, por rendimiento individual, creo que nosotros nos merecíamos que la gente se vaya contenta a la casa por lo que entregó el equipo, pero bueno, estas cosas pasan.

-Ahora, a seguir los resultados de los demás equipos que pelean abajo…

- Eso es así. Es muy difícil estar en esta situación que estamos, porque sabemos que los rivales por ahí ganan, empatan o pierden, como nosotros, pero bueno, esto es para hombres y yo tengo a un montón de hombres en el plantel y le tengo una fe enorme al equipo.

- ¿Cómo evalúa el rendimiento de Zuvinikar, que le tocó jugar después de mucho tiempo?

-Jugó muy bien Zuvinikar, hizo un gran partido. Lo marcó muy bien al ‘negro’ (Núñez), que es jodido para marcar, acomoda muy bien el cuerpo, genera faltas. Pero el “Colo” jugó muy bien.

- Se viene Independiente Rivadavia, una verdadera final…

-Jugaremos con un gran equipo, que tiene muchas individualidades importantes, muchos jugadores de Primera División, que mereció ganarle a Almagro, lo vi al partido. Vamos a ir a una cancha complicada, con mucha gente, un partido hermoso para jugar, pero bueno, ojalá podamos patear dos veces al arco y hacer un gol y traernos algo...No, mentiras, ojalá pateemos muchas veces al arco y juguemos como hoy, que estaremos más cerca de ganar. Sin dudas.

FUENTE: NUEVO DIARIO