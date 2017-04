Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 16 Abril 2017 12:38

A tres semanas del comienzo de la temporada oficial de la Liga Santiagueña, nuestro portal ABC te presenta un informe detallado de los 20 clubes.

CLUBES DEL INTERIOR

DEFENSORES DE FORRES: Ya asumió Omar Rea y es uno de los primeros que comenzó a trabajar. Esta semana sumarán rodaje futbolístico al trabajo físico: Figueroa (Central Córdoba), Jesús Cardozo, Fernando Rodríguez (Quimilí), Wilfredo y Ricardo Enríquez, Luis Gómez, Julio Amánquez (Unión de Beltrán) y Néstor Rojas son algunos refuerzos que llegaron, y otros jugadores del club que volvieron a la institución.

UNIÓN DE BELTRÁN: También se mueve con intensidad desde hace dos semanas y media. La intención de los dirigentes es jugar con los juveniles del club. Su entrenador es Marcelo Estela y dirige la primera local y el Sub-21. Apuntan a mejorar la campaña del año pasado, donde fueron protagonistas.

INDEPENDIENTE DE BELTRÁN: Ya lo anticipamos en nuestro portal, Hugo Cuello continúa por una temporada más como entrenador del club. Conforman el cuerpo técnico los PF Facundo Castillo y Sebastián Quinteros, y como ayudante de campo trabaja Víctor Valdez. Tendrá la misma base del año pasado, con algunos refuerzos de importancia, más el agregado de varios juveniles.

CLODOMIRA: El lunes pasado comenzaron los trabajos de pretemporada. Sebastián Sánchez, un ex jugador del club es el nuevo entrenador junto a Fabián Palomo. Tendrán refuerzos en todas sus líneas, y la base la aportarán los juveniles del club.

INDEPENDIENTE FERNÁNDEZ: El campeón tendrá otro presupuesto económico. Por ahora está abocado al Torneo Federal C, aunque en un plantel numeroso, la misma base jugará la liga local. No hay todavía un técnico definido, aunque podrían seguir Jorge Woitquevich con su hijo, y su ayudante de campo y entrenador de las formativas Daniel Navarrete.

SPORTIVO FERNÁNDEZ: Desde el lunes 3 de abril comenzaron los entrenamientos con Jorge Corvalán como entrenador y Andrés Tevez como preparador físico. Además de la base de la temporada pasada, ya arreglaron su continuidad Matías Noriega, Claudio Pallares (arqueros), Nicolás Carrizo, Lucas Mendoza y Ezequiel Acosta (defensores), Paulo Paglioni (volante), Maximiliano Salvatierra y Walter Castaño (delanteros). Los que podrían sumarse como refuerzos son Diego Suárez (ex Central Córdoba), Franco Ledesma, Alexis Álvarez (volantes) y Francisco Corral (ex Central Córdoba, Villa Unión) y Gonzalo Avellaneda (ex Comercio) como delanteros. Hay muchas expectativas en el nuevo plantel.

CLUBES BANDEÑOS

AGUA Y ENERGÍA: Ya tienen un mes de entrenamientos en la parte física y también futbolística. Su nuevo entrenador es José “Cacho” Santillán y José Noriega como ayudante de campo y Daniel Díaz como PF. También al club desembarcó Luis Américo Valoy con las divisiones inferiores y los ex futbolistas de Olímpico serán la base del equipo con algunos refuerzos que llegarían y que ya entrenan con el plantel.

CENTRAL ARGENTINO: Por su participación en el Federal C, mantendrá la base del año pasado y algunos jugadores que llegaron a la entidad para el certamen afista. No hay un entrenador determinado, y los planteles de la liga local y el Sub-21 entrenan con el plantel del Federal C. En las formativas trabaja Rodolfo Cuellar.

VILLA UNIÓN: También abocado al Federal C, tiene todos sus jugadores trabajando con Pablo Salvatierra, el entrenador del plantel afista. Las inferiores se encuentran a cargo de Hoyos y Pardi, y algunos juveniles trabajan con los responsables de las inferiores. Los dirigentes indicaron que Salvatierra también será el entrenador de la liga local.

VÉLEZ SARSFIELD: Es otro de los clubes que ya viene trabajando en silencio y con mucha continuidad. Su entrenador es Luis “Pájaro” Quiñones. Es la base del Federal B con muchos chicos de las formativas y del Sub-21. Ya jugó varios amistosos con Central Argentino, Central Córdoba y Mitre.

SARMIENTO: El martes pasado puso primera en la liga local y en el Sub-21 con Alberto Albarracín como entrenador. Tendrá la base de juveniles del año pasado con muchos proyectos de importancia que tendrán mayor rodaje futbolístico. Como la temporada pasada buscará ser protagonistas con los chicos.

BANFIELD: La semana pasada comenzaron a moverse los planteles del “Taladro” con Mario Cáceres como entrenador. La óptica del presidente y entrenador del club es apuntar a los chicos de las inferiores y juveniles del año pasado.

CLUBES CAPITALINOS

MITRE: Es el primer equipo de la Liga Santiagueña que comenzó sus entrenamientos desde hace más de 45 días. Pedro Regatuso y Mario Bevilacqua son los entrenadores en primera y Sub-21, y cuentan con dos planteles con muchos futbolistas del Federal A que jugarán el certamen doméstico. Ya metió varios amistosos en la cuenta regresiva del torneo y será el gran candidato como todos los años.

CENTRAL CÓRDOBA: Luis Ricardo Barrientos y Dicto Verón son los responsables del cuerpo técnico de la primera local y Sub-21. Tienen una base importante de jugadores de las inferiores que jugaron en AFA y del Nacional B. El viernes jugó un amistoso con Instituto Santiago donde perdió 3 a 2.

GUEMES: El lunes empezó un nuevo proceso Ramón Amaya como entrenador y Juan Campos como PF. La idea es tener un equipo con base de juveniles por el bajo presupuesto económico que manejará la entidad. Volverían algunos ex jugadores del club, pero se apunta a darles rodaje a los chicos de la cantera.

YANDA FC: Es otro de los clubes que hace tiempo viene trabajando con Héctor Ayuch y Luis “Pájaro” Juárez como responsables de la primera local, Sub-21 e inferiores. También sumó amistosos con Mitre e Instituto Santiago y cuenta con la misma base de la temporada pasada, y algunos refuerzos que llegaron al club.

UNIÓN SANTIAGO: Los jugadores del Sub-21 y la primera local ya venían trabajando en la semana, y desde el lunes asumirá como entrenador una gloria del club como es Roger “Pinino” Gerez. La intención es sacar chicos de las inferiores y proyectarlos a las categorías mayores.

COMERCIO: Hace dos semanas que trabaja Luis Tomas Asili en la primera local y el Sub-21 con chicos de la institución. Se espera que en esta semana se sumen los futbolistas del club para tener la base de la temporada. La intención es la misma de todos, trabajar con los chicos de la cantera.

ESTUDIANTES: Sigue enfocado en el Federal C, y muchos juveniles ya se mueven con el plantel afista. Los dirigentes le ofrecieron la responsabilidad de la dirección técnica de Daniel Orellana, que desde este lunes se moverá con los dos planteles. También jugará con los juveniles.

INSTITUTO SANTIAGO: Marcelo Ruiz en la dirección técnica y Jorge Llapur en la parte física son los responsables de los dos planteles de primera y Sub-21. Trabajan desde hace 30 días con muchos juveniles. Ya metió cinco amistosos, y el viernes le ganó a Central Córdoba 3 a 2. Como la mayoría de las entidades, con un bajo presupuesto apuntarán a los jugadores de las inferiores del club.

