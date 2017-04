Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Jueves, 20 Abril 2017 00:30

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba indicó que su equipo jugó un muy buen primer tiempo y que mereció más que un gol de diferencia.

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni habló con Radio Provincia después del 2-2 de su equipo ante Independiente de Rivadavia de Mendoza. El “Sapito” indicó que no le preocupa entrar y salir de la zona del descenso, y que su equipo es protagonistas en todos lados.

Coleoni sobre el partido señaló: “Hicimos un muy buen primer tiempo donde merecimos más de un gol de diferencia. El equipo mostró actitud y muy buen juego. Levantamos un resultado adverso, creamos más de cinco opciones de goles, metimos dos y hubo una pelota en el palo, además, no nos dieron un claro penal. Pero bueno, estoy muy orgullo del grupo porque se matan dentro de la cancha, se tiran de cabeza, y así, vamos a volver a salir del descenso directo”, expresó en primera persona.

Luego agregó: “Es difícil jugar en esta cancha. Nosotros no nos metimos atrás, ellos metieron pelotazos y nos llevaron a su juego. Jugamos contra once leones que están también en la zona roja, y nos complicaron los pelotazos. Creo que el resultado se acomodó a lo que hicieron los dos equipos en cada tiempo”.

Mencionó: “Los muchachos hicieron un partidazo. A mí en particular no me preocupa salir y entrar de la zona del descenso, porque así será hasta las últimas fechas. Nosotros venimos invictos en el año, donde somos protagonistas tanto de local como de visitante. El lunes estará llena la cancha, porque la gente nos acompañará, y porque sabemos que tenemos que ganar. Nosotros estamos preparados para sufrir, pero de a poco, estamos saliendo de abajo, mostrando un buen juego, que es lo más importante”, finalizó diciendo Gustavo Coleoni.

