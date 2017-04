Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Martes, 25 Abril 2017 00:53

Daniel López, es uno de los goleadores que tiene Central Argentino y espefició que el partido de vuelta con Villa Cubas en Catamarca será complicado.

El delantero de Central Argentino, Daniel López, se mostró conforme luego de la victoria obtenida por el equipo como local por 2 a 0 sobre Villa Cubas de Catamarca.

“Dentro de todo, fue un partido difícil. Sabíamos que Villa Cubas era un buen equipo y que iba a venir a ganar. Nosotros impusimos nuestro juego y la localia. De hecho se jugó bastante bien”.

Cuando se le consultó si quedaron conformes con la diferencia que consiguieron en condición de local, López, acotó: “Se sacó un resultado bastante positivo para viajar un poco tranquilos a Catamarca. Aunque sabemos que ellos, en su cancha se hacen fuertes. Nosotros vamos a ir a jugarles de igual a igual, a pelearle el partido bien lejos de nuestro arco, esa es la idea”.

Muchos dan como candidatos al "albo" y al "león" catamarqueño, por lo que en caso de pasar uno de los dos, tienen muchas chances de quedarse con el ascenso. Con referencia a ello, mencionó: “Creo que sí, el que pase se va a afirmar como serio candidato, pero nosotros vamos paso a paso, siempre con los pies sobre la tierra. El primer objetivo es pasar esta fase, después pensar en los viene“

Por último, habló de su gol: “El hecho de haber convertido me pone contento. Venía de una lesión que me dejo afuera del cotejo anterior. Me tocó volver y convertir. Eso me da mucha confianza para lo que viene".

FUENTE: Pablo Sequeira-ABC