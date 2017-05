Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Lunes, 08 Mayo 2017 13:18

Franco Ferrari, fue uno de los puntos más altos de Mitre en el gran triunfo de su equipo ante Gimnasia y Tiro de Salta. Ya piensa en el rival que se viene.

El lateral, se mostró contento por los tres puntos conseguidos por el equipo, en esta primera "final" por el ansiado ascenso a la B Nacional.

"Fue un partido durísimo, ante un rival que ya habíamos enfrentado en la fase anterior y creo que está donde está porque fue uno de los mejores durante la temporada. Arrancar el pentagonal de esta manera es un premio al esfuerzo, al sacrificio y al grupo que se viene "matando" desde hace un año. Pero no nos vamos a conformar con esto, queremos todo. Lo disfrutamos poco, porque ya pusimos la cabeza en Agropecuario".

Con respecto a las polémicas que hubo antes del juego, debido a que los salteños pidieron el cambio de árbitro, más las declaraciones de Alejandro Fantino, acotó: "Ya pasó. Se jugó el partido y lo ganamos bien, con autoridad. Quizás en el complemento sufrimos un poco por los goles que no pudimos convertir, pero bueno, si no se sufre, no vale. Esto vale más porque en el otro partido del grupo hubo empate. Era importante empezar con un triunfo, más que nada porque jugábamos de local. Así que estos tres puntos son claves para arrancar primeros y en lo anímico sirve bastante".

Luego, destacó el trabajo del equipo.

"En defensa no sufrimos, solo hubo una jugada desafortunada en la que nos marcan y quizás fue falta sobre Ale (Medina). En el mitad de cancha, fueron unos leones y adelante, Romero y Juárez son desequilibrantes cuando tienen su oportunidad. Y Toledo, las peleó a todas, los chocó, peinó. Creo que el equipo hizo un partido completo".

Sobre el rival que se viene: Agropecuario, dijo: "En la semana seguramente el entrenador Sialle nos va a dar referencias con respecto al rival, porque no los conocemos. Veremos videos, pero tienen algunos jugadores que uno los ubica y sabemos de sus características. Pero bueno, el técnico se encargará de darnos todos los detalles".

FUENTE: Pablo Sequeira-ABC