Promo SECCO

Publicado: Martes, 09 Mayo 2017 11:57

El volante Martín Zapata regresa al primer equipo de Central Córdoba ante Los Andes el miércoles. Habló de su vuelta al conjunto de Coleoni y de lo que se vienen.

Martín Zapata antes de emprender el viaje a Buenos Aires, y compartiendo su regreso al primer equipo, habló con NUEVO DIARIO en los siguientes términos:

Cómo llegas a este partido?

—Gracias a Dios ya estoy recuperado y por eso tengo la posibilidad de volver a integrar el plantel y estoy contento por eso; porque a uno le cuesta por ahí cuando está lesionado, quedar afuera, quedar al margen, es lo más feo para el futbolista; pero ahora trataré de aportar desde adentro. Tratando de hacer las cosas bien, para andar bien.

—¿Cómo lo viste al equipo?

—Lo ví bien. Los dos partidos que jugamos como locales los pudimos ganar, que eso siempre es importante, más para nosotros que necesitamos sumar. En el último partido, ante Juventud Unida, por ahí nos costó encontrarle la vuelta a un equipo que se vino a parar atrás, a defenderse y salir de contra. Por suerte lo sacamos adelante, pero hay que reconocer que no fue nuestro mejor partido, pero es importante que lo pudimos resolver y, principalmente, que lo pudimos ganar al partido.

—No contarán con Sequeira, pero juega Aguirre, ¿cambia en algo?

—Nosotros vamos con la misma idea. Sabemos que las lesiones pueden ocurrir cuando los partidos son muy seguidos. “Leo” (Sequeira) se perderá este partido, porque estamos muy cerca del otro, y es preferible perder un partido y no varios, como por ejemplo me ha pasado a mí. Sabemos que algunos jugadores, caso “Leo”, son importantes, pero también hay otros chicos que están esperando su oportunidad, o el mismo técnico por ahí necesita ver otras cosas, todos deben estar preparados y dar lo mejor para el equipo cuando te toque jugar. Nosotros, más allá de que salga quien salga, entendemos que el equipo no tiene que cambiar mucho; la forma y la manera de jugar siempre tiene que ser la misma.

—¿Es bueno, antes de un partido difícil ante Los Andes, verse fuera de la zona del descenso?

—Siempre es bueno estar ahí, afuera de la zona de descenso. Lo principal es tratar de ir mejorando en ese aspecto, sumando en lo posible de a tres, que eso nos va a dar la posibilidad de alejarnos de los de abajo y de alcanzar a otros equipos más, pero, por lo pronto, entendemos que estamos bien y que hemos sacado una diferencia con los de abajo y alcanzado e incluso pasado a alguno que antes teníamos arriba, así que tratamos y aspiramos a pasar a más equipos. No hay que pensar en los de abajo, sino en los de arriba, para alejarnos lo más pronto posible de esa zona.