Promo SECCO

Después de la gran victoria de Mitre ante Gimnasia y Tiro en el Barrio 8 de Abril, el presidente de Mitre Guillermo Raed habló de la dura semana que lo tocó vivir.

El presidente del Club Mitre: Guillermo Raed indicó que su club y él personalmente vivió una semana complicada y señaló que hay intereses ocultos que pretende manchar a la institución que él preside.

Tras el partido con Gimnasia y Tiro, el actual Vicepresidente tercero de AFA habló con Impacto Deportivo: “Es verdad uno ahora puede disfrutar, después de una semana muy complicada y durísima, para mí en particular y para Mitre como institución. Más allá de haber golpeado mi persona, también se habló muy mal de esta institución que tiene 110 años de historia. Nadie puede decir nada de este club”, comenzó esgrimiendo Raed en relación a las duras críticas del periodista Alejandro Fantino.

Analizó el partido: “Se ganó en la cancha y muy bien ante un rival complicado, durísimo, que tiene un equipo consolidado con grandes jugadores. Analizar sí los árbitros nos beneficiaron o no en este campeonato o en los anteriores es solo de algún interés oculto, que suponen de que haya árbitros que nos haya beneficiado o favorecido. Ni en nuestra cancha pasó eso. Nosotros sufrimos en carne propia el perjuicio, pero eso es para otro análisis. Creo que los dirigentes y la comisión directiva debemos captarnos en el principal objetivo del ascenso. Nunca tuvimos beneficios”, especificó.

Con las declaraciones de Fantino fue tajante: “Hay que dar vuelta la hoja. Los agravios infundados duelen, pero no tenemos que detenernos en esas cosas que a uno los puede distraer. La idea de todo el pueblo de Mitre es lograr el principal objetivo del ascenso”, acotó.

Ahora viene Agropecuarios, el próximo rival: “En el Pentagonal están los mejores cinco equipos de la categoría, que se definirá por pequeños detalles. El que tenga la gran virtud y se equivoque menos, ascenderá”, sentenció.

Al final de la charla con el periodista Ariel Bravo, el presidente “Aurinegro” comentó risueñamente: “Sí me invitan a conocer un asado, claro que voy. Todas las semanas me invitan a uno, y no puede decir que no, ya que se comparte excelentes momentos con amigos de verdad”, terminó diciendo Raed.

FUENTES: ABC- IMPACTO DEPORTIVO.