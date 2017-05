Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 10 Mayo 2017 17:02

El Pentagonal final que permitirá el primer ascenso al Nacional B será televisado para todo el país por DeporTV: Mitre- GyE de Mendoza jugarán el miércoles 17.

El Torneo más federal del fútbol argentino comenzó a disputar su pentagonal final. De allí saldrán los dos equipos que jugarán la próxima temporada en el Torneo Nacional B, la segunda categoría en importancia de nuestro fútbol.



Al pentagonal final accedieron Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Sunchales, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.



En la primera fecha Mitre derrotó 3 a 1 a Gimnasia y Tiro, mientras que Gimnasia de Mendoza y Agropecuario empataron sin goles. Unión quedó libre.





El sábado 13, Unión de Sunchales visitará a Gimnasia y Tiro en lo que será el primer partido del pentagonal televisado por DEPORTV. El conjunto salteño intentará revertir el resultado de la primera, mientras que los santafecinos buscarán un triunfo en su debut.





Los encuentros se podrán seguir en nuestra tradicional pantalla HD, por streaming en deportv.gob.ar/en-vivo, vía Facebook Live ( facebook.com/canaldeportv) y YouTube (youtube.com/canaldeportv). Además, toda la información y las mejores jugadas se van a poder seguir en nuestras redes sociales con el hashtag #FEDERALAenDEPORTV.



El calendario de partidos televisados por DEPORTV:



- Sábado 13/05 - Gimnasia y Tiro (Salta) vs Unión (Sunchales)

- Miércoles 17/05 - Mitre (Sgo del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

- Domingo 21/05 - Agropecuario (Carlos Casares) vs Gimnasia y Tiro (Salta)

- Domingo 28/05 - Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

FUENTES: DEPORTV/ ASCENSO DEL INTERIOR