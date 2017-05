Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Miércoles, 10 Mayo 2017 19:53

Independiente y Sportivo jugaron el clásico de Fernández por la primera fecha de la Copa Santiago, y terminaron empatados 0 a 0, por la Zona A.

EL PARTIDO

En el primer tiempo, ambos equipos se estudiaron mucho, la pelota se movió por la mitad de cancha y no hubo jugadas de riesgo para los arqueros, aunque si llegadas para ambos equipos.



Recién después de los 30´ comenzaron las emociones, con algunas aproximaciones a los arcos con peligro. A los 34´ Paglioni practicó una chilena tras un rebote del arquero Carabajal y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.



Antes del final, Independiente llegó dos veces, a los 41´ con un remate de Pereyra por izquierda, que se fue muy cerca del arco visitante y cuatro más tarde, el arquero visitante, Pallares debió salir a cortar exigido la definición de cabeza de Pereyra.

En el segundo tiempo, apenas a los 3´ Gómez ejecutó un remate que se fue cerca del palo izquierdo de Pallares y como respuesta, un minuto después, Corral pegó un disparo en el palo derecho de Carabajal.



Con el correr de los minutos el juego se hizo muy físico, trabado y cortado en todos los sectores del campo, decayó el ritmo de juego y no hubo llegadas claras de gol a las áreas.



En el minuto 31, un tiro libre por izquierda de García pasó por arriba del arco visitante, muy cerca y recién al final, a los 47´ Castillo remató fuerte pero por encima del travesaño. El árbitro Acosta adicionó tres minutos, pero ya las cosas no iban a cambiar, el marcador terminó en cero y más allá de la voluntad de los jugadores de ambos equipos, el clásico no tuvo un ganador en esta edición

LA SÍNTESIS:

Independiente (F) 0:Richard Carabajal; Marcos Carol, Miguel Carabajal, Matías Coronel y Lucas Castillo; Alexander Gómez, Ricardo Almazán, Jorge Pereyra; Nicolás Silva; Gonzalo Morellini y Luciano Campos. DT: Daniel Navarrete.

Sportivo Fernández 0: Claudio Pallares; Ariel Gallardo, Lucas Mendoza, Exequiel Acosta y César Roldán; Williams Páez, Paulo Paglioni, Juan Cruz Cancinos, Cristian Valdés; Diego Suárez; Francisco Corral. DT: Jorge Corvalán.

Goles: No hubo.



Cambios:2T, 22´ Gabriel Salvatierra por Páez (SF) y Mauro García por Pereyra (IF), 26´ Manuel Toledo García por M. Carabajal (IF), 33´ Elio Juárez por Silva (IF), 39´ Maximiliano Espinillo por Gallardo (SF).

Amonestados: Coronel, Morellini (IF); Corral, Juan C. Cancinos, Paglioni (SF).

Árbitro: Francisco Acosta. Cancha: Independiente (F).

