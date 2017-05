Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Jueves, 11 Mayo 2017 00:23

El entrenador de Central Córdoba: Gustavo Coleoni habló con Radio Provincia después del partido con Los Andes y esgrimió que fue valioso el empate.

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba rescató el valioso punto conseguido por su equipo en Lomas de Zamora al empatar con Los Andes 1 a 1. En zona de vestuarios dijo sus cosas:

“Fueron dos tiempos distintos, diferentes, donde no jugamos bien el primero, pero después justificamos la igualad. Fue un primer tiempo chato, donde no tuvimos dinámica, pero en el segundo periodo mejoramos muchísimo. Lo valioso es que cosechamos un punto”, esgrimió Coleoni a Radio Provincia.

Luego agregó: “Con Coll ganamos más dinámica arriba, y se juntaron con Aguirre por el sector izquierdo y ganamos protagonismo y desequilibrio y producimos las mejores chances para empatar y ganar el partido. La intención era ganar, y llevarnos los tres puntos, pero no es fácil, más en condición de visitante. El resultado fue justo, donde regalamos el primer tiempo”, aseveró.

Sobre el claro penal que no le “pitaron” en el segundo tiempo a Juan Aguirre, el “Sapito” fue contundente: “Uno puede mejorar lo estratégico, lo técnico, para eso trabajamos en el día a día, pero no para que nos cobren un claro penal. Pero son situaciones que ya lo manejamos y no me gusta hablar de los árbitros. Nos volvieron a perjudicar, por eso fue mi reacción. Fue un penal muy claro que podría cambiar las cosas”, esbozó.

Del partido que viene el próximo lunes ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, el adiestrador ferroviario acotó: “Es otra final en casa, donde tenemos que ganar para volver a salir de la zona incomoda del descenso. Es un rival difícil y complicado, pero trabajaremos para quedarnos con la victoria”, terminó diciendo Gustavo Coleoni.

FUENTES: ABC/ RADIO PROVINCIA-FOTO: PRENSA LOS ANDES