Promo SECCO

Sportivo Fernández derrotó a Defensores de Forres 2 a1, y se trepó a la cima del Grupo A: Corral y Salvatioerra anotaron para el local, descontando Amánquez.

Sportivo Fernández llegó a la cima del Grupo A de la Copa Santiago al ganarle a Defensores de Forres por 2 a 1, en el partido que abrió el segundo capítulo del primer torneo oficial de la temporada de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El partido tuvo una reseña histórica, ya que Sportivo en el año de su Centenario inauguró la luz artificial de su estadio, y lo festejó de la mejor manera, al quedarse con el triunfo ante un duro equipo como Defensores de Forres.

Pero la cosa no empezó de la mejor manera para el local, ya que a los 11 minutos abrió el marcador Julio Amánquez para el conjunto de “Defe”, pero la reaccionó se hizo esperar en un partido de alto vuelo emotivo.

A los 20 minutos, uno de los nuevos refuerzos, facturó en la red a través de Francisco Corral, para sellar el 1-1 parcial, y antes del cierre del primer segmento, Gabriel Salvatierra a los 38 minutos, estableció el 2-1 parcial y definitivo a la vez.

En el segundo periodo, pese a los cambios, los dos equipos siempre buscaron el desnivel ofensivo, pero no estuvieron “finos” en la definición, y el score no se pudo modificar, pese al intento de Defensores de llegar a la igualdad. Con espacios, el equipo de Jorge Corvalán no pudo tampoco aumentar.

Ambos equipos terminaron con 10 hombres, por las expulsiones de Ricardo Enriquez para la visita, y de Lucas Mendoza para el local, en el cierre de la primera parte. El juego fue controlado por Alejandro Bondi.

Con este resultado, Sportivo Fernández por ahora, llegó a la cima del Grupo A con 4 puntos, contra 3 que quedó Defensores de Forres. Sportivo jugará la tercera fecha el interzonal con Sarmiento, y Defensores será local de Independiente de Beltrán.

FUENTE: ABC