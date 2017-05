Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Domingo, 14 Mayo 2017 17:11

Independiente le ganó en los penales a Estudiantes por 7 a 6, ya que en tiempo reglamentario el equipo de Huaico Hondo ganó 5 a 3, en un partidazo.

En un partido para el infarto por sus emociones y su definición en los penales, Independiente de Fernández logró el pasaporte a la final de la región Centro Norte del Federal C. El equipo de Jorge Woitquevich le ganó en los penales a Estudiantes de Huaico Hondo 7 a 6, donde el golero Leandro Depetris le contuvo el disparo final a Juan Carlos Paz. En el tiempo reglamentario, Estudiantes goleó a Independiente 5 a 3, en un partidazo.

EL PARTIDO

El primer periodo fue para el equipo de Woitequevich que no comenzó de la mejor manera, ya que a los 9 minutos, desde los 12 pasos, el defensor volate Héctor Pérez estableció la apertura, pero antes del primer tanto, se fue expulsado Carlos Gauna por juego brusco, y Estudiantes quedó con 10 hombres.

Pero después fue otro partido, donde la visita, comenzó a dominar en la zona media, y manejó el balón y los tiempos, y a los 28 minutos, igualó la historia Hugo De Marco para el 1-1 parcial. Estudiantes no tuvo respuesta alguna, y el conjunto visitante volvió a marcar sobre el cierre mismo del juego, a los 44 minutos con su goleador Hugo De Marco. Antes del cierre, la visita se quedó con 10 también por la expulsión de Juárez.

En el segundo tiempo llegaron más emociones. Estudiantes salió decidido a cambiar la historia y lo hizo de gran manera. En un rebote a los 10 minutos, Marcos Torres igualó el 2 a 2, y a volver empezar, y el ingreso de Jonathan Acuña y también de Marcos Torres fueron clave para el local.

A los 11 minutos en el peor momento de Independiente se fue expulsado Álvaro Orellana por juez brusco (Inde quedó con 9 hombres), y Emilio Maguna le mostró el acrílico rojo. El partido fue otro con un Estudiantes arrollador ante el quedó del conjunto de Jorge Woitquevich.

A los 21 minutos, Jonathan Acuña puso el 3-2 y a los 35 minutos, Javier Peyla selló el 4-2 parcial, y todo era del equipo de Huaico Hondo. Después hubo un parate de ocho minutos porque la ambulancia llevó a un herido a un centro asistencial, y en la reanudación, Estudiantes lograba el milagro, ya que Jiménez primero, pero después Jonathan Acuña a los 39 minutos, definió en la red para la locura de la hinchada de Huaico Hondo.

Pero Independiente se despertó y fue a vender cara la derrota, ya que quedaba eliminado del Federal C, y a los 46 minutos, en el primer minuto adicional, Víctor Coronel con un fuerte remate batió a Germán Montenegro para cerrar el partidazo 5 a 3, y definir el pasaporte a la final en los penales.

Un cierre para el infarto, y los primeros 10 remates tuvieron una eficacia del 100%, ya que convirtieron para el local: Héctor Pérez, César Rivera, Marcos Torres, Javier Peyla y Jonathan Acuña, mientras que para Independiente anotaron Hugo De Marco, Cristian Luna, José Vizgarra, Gonzalo Morellini y Orellana.

En la sexta serie marcaron Germán Montenegro y Víctor Coronel, y llegó la definición en el séptimo penal: Leandro Depetris le contuvo el disparo a Juan Carlos Paz, y Nelson Ibáñez, al convertir le dio el angustiante pasaporte a la clasificación a la final a Independiente de Fernández.

Fue un partidazo, donde los dos equipos entregaron todo. Hubo 21 emociones con goles y penales convertidos, y un cierre infernal. Los dos ganaron ya que el público al final, aplaudió a los dos equipos. Estudiantes murió de pie, e Independiente buscará el gran objetivo del ascenso.

SINTESIS COMPLETA

Estudiantes 5 (6):Montenegro; Vergara, Paz, Peyla, Pérez; Delgado (Acuña), Santillán (Trejo), Rivera; Gómez; Sergio Gómez (Torres) y Carlos Gauna.DT:Carlos Acuña.



Independiente de Fernández 3 (7):Depetris; Ibáñez, E. Orellana, Luna y Vizgarra; Rojas (Matías Coronel), Juárez, Fernández (Morellini); Coronel; De Marco y A. Orellana.DT: Jorge Woitquivich.



Goles en el 1er. Tiempo: 9´ Pérez (E) de penal, 28´ y 44´ De Marco (IF).

Goles en el 2do. Tiempo: 9´ Torres (E), 21´ y 38´ Acuña (E), 35´ Peyla (E), 46´ V. Coronel (IF).



Definición por penales:para Estudiantes convirtieron: Pérez, Rivera, Torres, Peyla, Acuña y Montenegro, Depetris le contuvo el disparo a Paz; para Independiente convirtieron: De Marco, Luna, Vizgarra, Morellini, Elías Orellana, Matías Coronel e Ibáñez.



Incidencias: A los 2 minutos fue expulsado Gauna (E) por juego brusco; A los 46minutos fue expulsado Juárez (IF) por juego brusco; A los 55 minutos fue expulsado A. Orellana (IF) por juego brusco.

Árbitro: Emilio Maguna. Cancha: Dr. Andrés Vernigotti





FUENTE: ABC/ FOTOS: NUEVO DIARIO