Promo SECCO

Miércoles, 17 Mayo 2017

El volante de Central Argentino: Gabriel Roldán habló del gran triunfo de su equipo en La Rioja, y ya comenzó a palpitar el partido de vuelta en La Banda.

El volante de Central Argentino, Gabriel Roldán, valoró la victoria obtenida frente a Américo Tesorieri, por la ida de las semifinales del Federal C, pero a la vez, ya palpita el cotejo de vuelta.

"Conseguimos una victoria importante en La Rioja, sabiendo más que en esta instancias son claves y por cómo se dan. Hicimos un juego pensado más desde lo táctico, sobre todo por nuestros jugadores de experiencia. La ventaja que tenemos es merecida".

Con respecto a la ansiedad por estar en una instancia decisiva, el ex Villa Unión, comentó: "Y a toda esa ansiedad, la vamos manejando. La gente está ilusionada y eso le llega a un jugador. Hasta ahora, lo estamos tomando de una manera positiva, tanto a la algarabía como la presión que todo esto nos genera. La tomamos bien y más en nuestra cancha, donde no tuvimos problemas y esperamos no tenerlos el fin de semana. Ya estamos trabajando de cara al cotejo de vuelta, sabiendo cuales son las características del rival. Hay una mínima ventaja que la tenemos que defender con los dientes apretados".

Sobre las cosas que deberán cuidarse de cara a la vuelta, especificó: "Debemos cuidarnos de no relajarnos ni un minuto. Está a la vista que en este torneo, se juega hasta el último minuto y nosotros, sacamos la diferencia en el último instante. Sumado a la experiencia de nuestro plantel y a la ventaja, tenemos que aprovechar. Hay que prevalecer en el juego y en lo físico. Ojalá podamos tener un buen partido".

FUENTE:ABC