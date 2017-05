Promo SECCO

Detalles Categoría: Fútbol Publicado: Jueves, 18 Mayo 2017 01:12

Agropecuarios ganó un partidazo en Sunchales al ganarle a Unión por 2 a 1, y ahora acaricia de cerca el primer ascenso al Torneo Nacional B.

Agro perdía por 1 a 0 en Sunchales pero el “Chaucha” volvió a acertar con los cambios desde el banco de suplentes y Aguirre y Blando le dieron la victoria. Tremendo partido del “sojero” que dio vuelta un partido muy chivo y quedó a un pasito de la B Nacional. El domingo recibe a Gimnasia y Tiro y, con un triunfo, podría consumar su ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.



Huevos y sapiencia. Agropecuario venció a Unión en un partido dificilísimo que pudo sacar adelante gracias al coraje de sus jugadores y a la experiencia de su entrenador que arriesgó con las modificaciones y terminó ganando el partido. El “sojero” no la tuvo fácil en Sunchales pero logró un triunfo que vale oro y lo deja a solo 90 minutos del Nacional B.





En el inicio del juego, Agropecuario comenzó parándose en campo rival y buscando ejercer la posesión de la pelota. Así, a los 5’, tuvo la primera oportunidad cuando Horacio Tijanovich recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y remató fuerte, pero González contuvo a medias y, en el rebote, Maxi Zbrun no pudo darle fuerza a su cabezazo.





El partido comenzaba bien para el “sojero” pero este inicio fue solo una impresión: a los 7’ y tras un lateral, Diego López mandó un centro exigido y, en el punto penal, Carlos Arriola le ganó en el salto a Casais y venció a Salort con un cabezazo esquinado.





Luego del tanto, Agropecuario acusó el golpe y no logró hacer pie en el mediocampo, perdiendo la segunda pelota y llegando tarde a las divididas. López se movió con mucha inteligencia en ataque, aunque el local tampoco pudo generar situaciones claras de gol.





A los 19’, el lateral Mandrile probó con un remate cruzado pero ningún delantero del “bicho verde” llegó a empujarla y el disparo se fue desviado.

Con el transcurso del juego, Agro se fue acomodando en el campo de juego pero no tuvo fluidez en el trato de pelota y prácticamente no inquieto a un seguro Gonzalo González. Ante esta falta de circulación, sobre la media hora de juego, Bianco mandó a la cancha a Cristian Barinaga en lugar de Maxi Zbrun, aunque el ex Guaraní poco pudo hacer para cambiar el rumbo del partido en la primera parte. Recién, a los 39’, tuvo una chance cuando de tiro libre le dio al palo derecho pero el arquero local respondió con solvencia.





El complemento dio inicio y en la primera jugada Agro tuvo el empate. Tras una buena combinación entre Jonathan Rodríguez y Barinaga, la pelota le quedó al delantero que intentó ponerla al segundo palo pero el tiro le salió al medio y contuvo el arquero.





Tras esa jugada, Unión volvió a reagruparse en el medio y cortó los circuitos del conjunto casarense que no podía manejar el esférico y carecía de profundidad.





A los 11’, el local tuvo otra buena oportunidad cuando López disparó desde el borde del área y Salort desvió el remate al córner.





El partido era favorable al conjunto de Sunchales que, si bien no tenía demasiada profundidad, era ordenado y cortaba con foules cada intento de Agro de elaborar juego.





A los 23’, el conjunto “verde” volvió a inquietar el arco “sojero” cuando Yuste ganó de arriba, pero su testazo fue débil a las manos de Salort. El arquero del conjunto casarense salió rápido con los pies y puso una excelente habilitación para Cristian Barinaga quien, dentro del área, remató cruzado afuera.





Y cuando el partido se le hacía cuesta arriba, los cambios volvieron a darle resultado a Bianco. A los 28’, Tijanovich desbordó por derecha, tocó atrás para Alejandro Aguirre y, en una de sus primeras intervenciones, el “Chango” remató a colocar, su disparo dio en la espalda de Bergese y descolocó a González que nada pudo hacer para evitar el empate.





El gol envalentonó a Agropecuario y derrumbó a Unión que tuvo sus cinco minutos fatídicos. A los 30’, el “sojero” lo fue a buscar y consiguió el segundo tanto cuando, tras una mala salida, “Jhony” Rodríguez habilitó a Brian Blando y el delantero rosarino definió fuerte al primer palo, sentenciando el 2 a 1.





En el último cuarto de hora, el local fue como pudo en busca del empate pero Agro lo aguantó y le cerró los caminos a un Salort que se mostró cada vez más seguro.





De esta manera, el conjunto casarense selló un triunfo clave en camino al sueño de ascender a la B Nacional. Agropecuario nunca se dio por vencido, lo fue a buscar como pudo y de la mano de su entrenador logró llegar a la victoria. Una victoria que lo deja a Tiro. Una victoria que banca el sueño.

SÍNTESIS

Unión Sunchales (1): G. González; S. Mandrile, M. Yuste, H. Bergese, M. Sola; M. Rojo, E. Romero, P. Gaitán, C. Aguirre; D. López y D. Salvatierra. DT: Adrián Tosetto. Suplentes: L. Alderete, J. Paiz, C. Acosta y M. Juárez.

Cambios: F. Calamari X E. Romero / E. Carballo X Mandrile / L. Saucedo X Gaitán

Agropecuario (2): G. Salort; E. Casais, L. Vesco, J. Tejera, E. Díaz; J. P. Manzoco, M. Zbrun; M. Fernández, J. Rodríguez, H. Tijanovich; G. Urquiza. DT: José María Bianco. Suplentes: C. Vallejos, F. Urquiza, L. Godoy y A. Klusener.





Cambios: C. Barinaga X M. Zbrun / B. Blando X G. Urquijo / A. Aguirre X M. Fernández

Goles: 7’ C. Arriola (U) 28’ Aguirre (A) 30’ Blando (A)





Árbitro: Lucas Novelli Sanz. Asistentes: Manuel Sánchez y Juan María Castelli